BM Yemen Özel Temsilcisi, Güney Ulusal Koalisyonu ile siyasi çözüm yollarını görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'deki meşru hükümetin en önemli destekçisi ve ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ne de muhalif olan Güney Ulusal Koalisyonu ile ülkedeki krize siyasi çözüm bulmanın yollarını ele aldı.

Grundberg'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, BM Yemen Özel Temsilcisi'nin, Ürdün'de devam eden BM istişareleri çerçevesinde Güney Ulusal Koalisyonu temsilcileri ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, tarafların "Grundberg'in planladığı çok yönlü sürecin önceliklerini" ele aldığı kaydedildi.

BM Yemen Özel Temsilcisi'nin planladığı "çok yönlü süreç" ile ilgili ayrıntıya yer verilmeyen açıklamada, tarafların Yemen'deki anlaşmazlığa siyasi bir çözüm bulunması için güvenlik önlemlerinin müzakeresine öncelik verilmesinin önemine vurgu yaptığı aktarıldı.

Grundberg'in istişareleri 3. haftasına girdi

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg'in, 7 Mart'tan bu yana Ürdün'ün başkenti Amman'da Yemenli taraflarla yürüttüğü istişareler 3. haftasına girdi.

Grundberg'in ofisinden 7 Mart'ta yapılan açıklamada, gelecek haftalarda Ürdün'de ve Yemen'de siyasi partilerin yanı sıra ekonomi, güvenlik, sivil toplum alanlarında 100'den fazla Yemenli ile görüşmeler yapılacağı ifade edilmişti.

Yemen'deki iç savaş

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede 7 yıldır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.