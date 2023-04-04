BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, Umman'da Yemen'deki siyasi süreçte ilerlemeyi görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Umman'ın başkenti Muskat'ta, Yemen'de kapsayıcı siyasi süreçte ilerleme kaydetmenin yollarını aramaya ilişkin görüşmelerini tamamladı.

Grundberg, yaptığı yazılı açıklamada, bir grup üst düzey Ummanlı yetkilinin yanı sıra Husilerin Müzakere Heyeti Başkanı ve Sözcüsü Muhammed Abdusselam ile başkent Muskat'ta bir araya geldiğini belirtti.

Özel Temsilci Grundberg, görüşmelerde, Yemenlilerin önderlik ettiği kapsayıcı bir siyasi sürece doğru ilerleme kaydetmenin yollarını ele aldıklarını ifade etti.

Yemen'deki siyasi süreçle ilgili Muskat'taki müzakerelerini tamamladığını aktaran Grundberg, Umman ziyaretinin süresi ve müzakerelerin ayrıntılarına ilişkin bilgi vermedi.

Yemen'deki kriz

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Nisan 2022'de Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuş, ateşkes daha sonra iki defa uzatılmıştı. Taraflar arasında 6 ay süren ateşkes 2 Ekim 2022'de sona ermişti.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği raporlarına göre, iç savaş nedeniyle Yemen halkının yüzde 73'ü insani yardıma muhtaç hale geldi, yaklaşık 23,4 milyon nüfuslu ülkede 4,3 milyon kişi de yerinden edildi.