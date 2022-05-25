BM: Yemen hükümeti ve Husiler, Taiz'e giden yolların açılması için müzakerelere başladı - Haberler

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'de meşru hükümet ile Husiler arasında, ülkenin güneybatısındaki Taiz kentine giden yolların açılması için müzakerelerin başladığını duyurdu.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, görüşmelerin Ürdün'ün başkenti Amman'da gerçekleştirildiği belirtildi.

Amman'daki toplantıda, BM Özel Temsilcisi Grundberg'in gözetiminde taraflar arasında başlayan ateşkes uyarınca, Taiz ve diğer bölgelere giden yolların açılmasının görüşüldüğü belirtildi.

Diğer yandan Taiz kenti, Husiler tarafından uygulanan ablukanın kaldırılması için yerel yönetim ve siyasi oluşumların çağrısıyla yoğun protestolara tanık oldu.

Göstericiler protesto sırasında "Ablukanın tamamen kaldırılması taviz verilmez bir insani haktır", "Taiz'den ablukayı kaldırın" ve "Taiz kuşatması, BM ve uluslararası toplum için bir yüz karasıdır" yazılı pankartlar taşıdı.

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed bin Mübarek 18 Mayıs'ta, Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşme öncesinde Husilere Taiz kuşatmasını kaldırmaları için baskı yapılması çağrısında bulunmuştu.

Yemen'deki iç savaş ve 2 ay süreli ateşkes

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'dan itibaren hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.