BM: Yemen'e destek için 1,16 milyar dolarlık yardım taahhüdünde bulunuldu

Birleşmiş Milletler (BM), "Yemen'deki İnsani Kriz için Üst Düzey Bağış Etkinliği"nde bu yıl için Yemen'e 1,16 milyar dolar tutarında yardım taahhüdünde bulunulduğunu duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM), " Yemen'deki İnsani Kriz için Üst Düzey Bağış Etkinliği"nde bu yıl için Yemen'e 1,16 milyar dolar tutarında yardım taahhüdünde bulunulduğunu duyurdu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA), BM Cenevre Ofisi'nde dün gerçekleştirilen " Yemen'deki İnsani Kriz için Üst Düzey Bağış Etkinliği"ne ilişkin yapılan açıklamada, aralarında birçok ülke ve farklı kuruluşun da yer aldığı 31 bağışçının, Yemen'deki insani krizin sonlandırılması için 1,16 milyar dolarlık yardım taahhüdünde bulunduğu belirtildi.

Yemen'e ABD'nin 444 milyon, Avrupa Komisyonunun 204,7 milyon, Almanya'nın 128,6 milyon, İngiltere'nin 160,8 milyon, Kanada'nın 34,5 milyon ve Hollanda'nın 32,1 milyon dolar değerinde bağışta bulunacağı bilgisi paylaşıldı.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Yemen için yardım taahhüdünde bulunanlara teşekkür etti.

Geçen yıl, barış yolunda ilerleme gördüklerini ve bunun, Yemenlilerin günlük yaşamlarını iyileştirdiğini, insani yardım erişimine yardımcı olduğunu vurgulayan Griffiths, "Barış, 2023 için temel umudumuzdur." ifadesini kullandı.

Toplantı, BM ile İsveç ve İsviçre hükümetlerinin ev sahipliğinde düzenlenmişti

Yemen'deki İnsani Kriz için Üst Düzey Bağış Etkinliği'ne, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell, diğer ülkelerin temsilcileri ile BM yetkilileri katılmıştı.

Toplantı, BM ile İsveç ve İsviçre hükümetlerinin ev sahipliğinde düzenlenmişti.

Guterres, burada yaptığı konuşmada, "Yemen'deki en savunmasız insanları desteklemek için 4,3 milyar dolar tutarında yardım çağrısında bulunuyoruz." demişti.