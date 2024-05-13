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BM, Yemen'deki İstikrarsızlığın Sebeplerini Açıkladı

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Birleşmiş Milletler (BM), Gazze ve Kızıldeniz'deki gelişmelerin Yemen'de istikrarsızlığı tetiklediğine karşı uyararak, barışçıl ve adil çözümün baltalanmaması gerektiğini bildirdi. BM Güvenlik Konseyinde Yemen'deki duruma ilişkin gelişmeler ele alındı.

NEW Birleşmiş Milletler (BM), Gazze ve Kızıldeniz'deki gelişmelerin Yemen'de istikrarsızlığı tetiklediğine karşı uyararak, barışçıl ve adil çözümün baltalanmaması gerektiğini bildirdi.

BM Güvenlik Konseyinde Yemen'deki duruma ilişkin gelişmeler ele alındı.

Burada üye ülkeleri bilgilendiren BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'de halen barışçıl ve adil çözümün mümkün olduğuna işaret etti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Gazze'de ateşkes çağrısını yineleyen Grundberg, aynı zamanda Kızıldeniz'de de gerginliğin azaltılması için tüm taraflara çağrıda bulundu.

Grundberg, "Bölgesel gelişmeler Yemen'de ilerleme sağlamamızı zorlaştırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yemen'deki tüm taraflarla irtibatını sürdürdüğünü aktaran Grundberg, "Taraflar, çatışmanın barışçıl çözümünü istiyor. Yemen halkı hukuk önünde eşit haklara sahip olmak istiyor. Ülkelerinin ekonomik potansiyelini keşfetmek istiyor." dedi.

Grundberg, "Savaşın sonlanması ve siyasi sürecin başlaması için anlaşma sağlanması gerek." vurgusunu yaptı.

"Bölge ve Kızıldeniz'deki gelişmelerin Yemen'de barışı engellemesine izin veremeyiz"

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths ise geçmişte Yemen'de durumun hızlıca kötüleşebildiğini anımsatarak, teyakkuzda olmak gerektiğini kaydetti.

Yemen halkının halen açlıkla mücadele ettiğinin altını çizen Griffiths, mahsullerin genellikle azaldığı haziranda ise durumun kötüleşebileceğine dikkati çekti.

Griffiths, ülke genelinde kolera salgınının yayılmasından da ciddi endişe duyduklarını belirterek, yaklaşık 40 bin vaka ve 160 ölüm olduğunu bildirdi.

Salgının özellikle Husilerin kontrolündeki bölgelerde yayıldığına işaret eden Griffiths, 2016-2021 yılları arasında Yemen'de yaklaşık 4 bin kişinin benzer salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini unutmamak gerektiğini söyledi.

Griffiths, son 7 ayda bölgesel gelişmelerin Yemen'de istikrarsızlığı tetiklediğini dile getirerek, "Bölge ve Kızıldeniz'deki gelişmelerin Yemen'de barışı engellemesine izin veremeyiz. Bu, Yemen halkı için korkunç adaletsizlik ve trajedi olur." uyarısında bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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