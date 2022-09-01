BM, Yemen'deki Husilerin askeri geçit töreni düzenlemesinden endişeli

Yemen'deki Birleşmiş Milletler (BM) Hudeyde Anlaşmasını Destekleme Misyonu (UNMHA), Yemen'deki İran destekli Husilerin ülkenin batısındaki stratejik Hudeyde kentinde askeri geçit töreni düzenlemesinden endişe duyduğunu açıkladı.

Açıklamada, "UNMHA olarak, bugün Hudeyde'de 'Hudeyde Anlaşması'nı ihlal ederek' gerçekleşen askeri geçit töreninden büyük endişe duyuyoruz." denildi.

Misyonun durumu yakından izlediği kaydedilen açıklamada, Husilere, özellikle kentin askeri tezahürlerden arındırılmasıyla ilgili olarak, anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerine tam olarak uyması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, anlaşmanın tam olarak uygulanması yoluyla yerel halkın korunmasını sağlamak için her türlü çabanın gösterilmesinin zorunlu olduğu vurgulandı.

UNMHA'dan dün yapılan yazılı açıklamada, Hudeyde'de Husilerin büyük çaptaki askeri oluşumunun tespit edildiği ve bunun büyük bir endişeye sebep olduğu belirtilmişti.

Açıklamada, Hudeyde'nin 2018'de imzalanan Stockholm Anlaşması'nda öngörüldüğü üzere askeri unsurlardan arındırılması gerektiği bildirilerek Husilere anlaşmanın şartlarına uyma çağrısı yapılmıştı.

Yemen'deki iç savaş ve ateşkes

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Yemen hükumeti ve Husilerin 2 Nisan'dan bu yana devam eden ateşkesin iki ay daha uzatılmasını kabul ettiğini duyurmuştu.