BM, Yemen'de tarafların iki aylık ateşkes konusunda anlaştığını ve ateşkesin 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'da yürürlüğe gireceğini açıkladı. - Haberler

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BM, Yemen'de tarafların iki aylık ateşkes konusunda anlaştığını ve ateşkesin 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'da yürürlüğe gireceğini açıkladı.

AA - Betül Yürük - Güncel
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BM, Yemen'de tarafların iki aylık ateşkes konusunda anlaştığını ve ateşkesin 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'da yürürlüğe gireceğini açıkladı.

BM, Yemen'de tarafların iki aylık ateşkes konusunda anlaştığını ve ateşkesin 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'da yürürlüğe gireceğini açıkladı.

BM, Yemen'de tarafların iki aylık ateşkes konusunda anlaştığını ve ateşkesin 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'da yürürlüğe gireceğini açıkladı.

AA / Betül Yürük - Güncel

Birleşmiş Milletler, Ateşkes, Nisan, Yemen, Güncel, Haberler

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