Haberler

BM, Yemen'de 2026'da 22 milyondan fazla kişinin yardıma ihtiyaç duyacağını öngörüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler, Yemen'deki insani durumun endişe verici olduğunu ve 2026 yılında 22 milyondan fazla kişinin yardıma ihtiyaç duyacağını açıkladı. Husilerin kontrolündeki bölgelerde durumun daha da kötüleşmesi bekleniyor.

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'de 2026 yılında 22 milyondan fazla kişinin yardıma ihtiyaç duyacağı ve insani durumun "son derece endişe verici olduğu" uyarısı yaptı.

BM Yemen'in ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, Yemen İnsani Yardım Koordinatörü Julien Harneis'in açıklamaları paylaşıldı.

Yemen'deki insani durumun "son derece endişe verici olduğunu" aktaran Harneis, özellikle Husilerin kontrolü altındaki kuzey bölgelerinde insani durumun daha da kötüleşmesinin öngörüldüğünü ifade etti.

Ülkedeki duruma ilişkin Harneis, "Yemen'de geçen yıl 19,5 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duydu, bu sayının bu yıl 22 milyonu aşması bekleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

BM daha önce Yemen'de insani yardım görevleri için ayrılan fonlarda ciddi bir eksikliğin yaşandığını ve bu durumun ihtiyaç sahiplerine sağlanan yardım miktarında önemli bir azalmaya yol açtığını duyurmuştu.

Yemen'de, Nisan 2022'den bu yana hükümet güçleri ile Eylül 2014'ten beri başkent Sana dahil birçok kent ve vilayeti kontrol eden Husiler arasında yaklaşık 11 yıldır süren savaşın ardından ateşkes sağlanmıştı.

Kaynak: AA / Mohammed Sameai - Güncel
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek

Konu bu kez İran değil! ABD Başkanı Trump'tan garip sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir vatandaş börekçide gelen hesaba isyan etti: Doydun mu desen o da yok

Bir vatandaş börekçide gelen hesaba isyan etti
Köprü ve boğaz manzarasına karşı konsol oynadı

Milyonların yapmak istediğini yaptı
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
Epstein ölmedi mi? Elden ele dolaşan bir fotoğraf ortalığı karıştırdı

Elden ele dolaşan gizemli fotoğraf! Milyonlar aynı soruyu soruyor
Bir vatandaş börekçide gelen hesaba isyan etti: Doydun mu desen o da yok

Bir vatandaş börekçide gelen hesaba isyan etti
Jhon Duran koca ülkeyi karıştırdı

Yok artık Duran! Koca ülkeyi karıştırdı
Kante'nin giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor

Giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor