BM, Yemen'de 12 Uluslararası Personelin Serbest Bırakıldığını Duyurdu

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler, Yemen'de Husilerin serbest bıraktığı 12 BM çalışanının ülkeyi terk ettiğini açıkladı. Halen 53 BM personeli gözaltında tutuluyor.

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'de Husilerin (Ensarullah Hareketi) serbest bıraktığı 12 uluslararası BM personelinin ülkeden ayrıldığını bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü, Yemen'de gözaltına alınan BM çalışanlarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, bugün erken saatlerde, daha önce Yemen'deki BM kompleksinde tutulan 12 uluslararası BM personelinin, BM İnsani Yardım Hava Servisi uçağıyla Sana'dan ayrıldığı kaydedildi.

Husilerin serbest bıraktığı diğer 3 personelin de komplekste serbestçe hareket edebildiği ve seyahat edebilecek durumda olduğu bildirildi.

Öte yandan açıklamada, halen 53 BM çalışanının Husiler tarafından "keyfi olarak" gözaltında tutulmaya devam ettiği belirtilerek, bu kişilerin serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Yemen'de Husiler, ocak ayından bu yana değişik zamanlarda, kontrolü altında tuttukları bölgelerde görev yapan BM yerel ve uluslararası çalışanları "casusluk" dahil değişik suçlamalarla gözaltına almıştı.

Husiler, kısa süre önce 15 BM çalışanını serbest bırakmıştı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

Hasret'in cesedi su kuyusunda bulundu! Şüpheli 5 kişinin katili çıktı

Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Yapay zeka, Galatasaray-Bodo/Glimt maçının skorunu tahmin etti

Hayvandan insana bulaşan virüs ülkeyi mezarlığa çevirdi

Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi neden tutuklandı? Melisa Dilara Tatlıtuğ'un avukatı gerçeği açıkladı

Rus kadın, 2 küçük çocuğuyla birlikte 8 yıl Hindistan'daki mağarada yaşadı

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

'Kader' dediler, gerçek bambaşka çıktı! Kızları vicdansız hemşire yüzünden engelli kalmış

43 yıldır iktidarda! Kamerun'daki seçimleri kazanan isim 92 yaşındaki Biya oldu

Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı

