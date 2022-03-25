BM'ye göre Tigray'da gıda tedariki son bir yılın en düşük seviyesinde

Birleşmiş Milletler (BM), Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray'da gıda tedariklerinin son bir yılın en düşük seviyesinde olduğunu duyurdu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) yapılan açıklamada, Tigray'daki son durum değerlendirildi.

Açıklamada, abluka nedeniyle Tigray'a tıbbi ekipman ve gıda yardımlarının yeterli oranda ulaştırılamadığı ve şimdiye kadar bölgede ihtiyaç duyulan tıbbi malzemenin sadece yüzde 4'ünün ihtiyaç sahiplerine dağıtılabildiği vurgulandı.

Tigray yakınlarındaki Amhara ve Afar bölgelerine gıda yardımı ulaştırılabilmesine rağmen Tigray'a gıda sevkiyatı girişlerinin çok zor olduğu bilgisi paylaşılırken, "Tigray'daki gıda tedariki Mart 2021'den bu yana en düşük seviyelere geriledi. Gıda stoklarının tükenmek üzere olduğu bölgede 10-16 Mart'ta sadece 68 bin kişiye yardım yapılabildi." ifadeleri kullanıldı.

Etiyopya hükümeti, Tigray eyaletinde insani yardım çalışmalarının hızlanması için dün tek taraflı ateşkes ilan etti.

Etiyopya'da ordu ve isyancı TPLF arasında Kasım 2020'den bu yana süren çatışmalar büyük bir insani krize yol açtı.

Tigray'ın komşu eyaletlerine de sıçrayan çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti.