BM'ye göre, Hindistan 'dünyanın en kalabalık ülkesi olma' yolunda

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), yılın ortasına kadar Hindistan'ın nüfusunun yaklaşık 3 milyon farkla Çin'i geride bırakarak "dünyanın en kalabalık ülkesi" olmasını öngörüyor.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), yılın ortasına kadar Hindistan'ın nüfusunun yaklaşık 3 milyon farkla Çin'i geride bırakarak "dünyanın en kalabalık ülkesi" olmasını öngörüyor.

UNFPA'nın "8 Milyar Yaşam, Sonsuz Olasılıklar: Haklar ve Tercihler Meselesi" başlıklı "2023 Dünya Nüfusu Durum Raporu" yayımlandı.

Hindistan'ın nüfusunun yılın ortalarında yaklaşık 3 milyon farkla Çin'i geçeceği belirtilen raporda, Hindistan'ın nüfusunun 1 milyar 428 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor.

Raporda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Mısır, Etiyopya, Hindistan, Nijerya, Pakistan, Filipinler ve Tanzanya olmak üzere toplam 8 ülkenin 2050'ye kadar öngörülen küresel nüfus artışının yarısını oluşturacağı aktarıldı.

BM'nin nüfus verilerini toplamaya ve yayımlamaya başladığı 1950'den bu yana Hindistan'ın nüfusunun ilk kez Çin'i geçeceği kaydedildi.

Çin'in nüfusu 1961'den bu yana ilk kez geriledi

Çin'in nüfusu, 2022'de 800 bin kişi azalarak, 1961'den bu yana ilk kez gerilemişti.

Ulusal İstatistik Bürosunun (UİB) verilerine göre, Çin ana karasının nüfusu 2021'de 1 milyar 412 milyon 600 bin iken, 2022'de 1 milyar 411 milyon 800 bin olarak belirlenmişti.

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesinin yayımladığı "Dünya Nüfus Beklentileri 2022" raporunda, Çin nüfusunun 2023'ün başından itibaren "mutlak azalma sürecine" gireceği, Hindistan nüfusunun ise artışını sürdürerek dünyanın en kalabalık ülkesi olarak Çin'i geride bırakacağı öngörüsüne yer verilmişti.

Raporda, Çin nüfusunun 2050'de 1 milyar 317 milyona, yüzyıl sonunda ise 766 milyona kadar gerileyeceğinin tahmin edildiği belirtilmişti.