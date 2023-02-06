BM'ye bağlı kuruluşlardan Türkiye ve Suriye'deki depremler için 'taziye ve dayanışma' mesajları

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı kuruluşlar, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremler dolayısıyla taziye mesajları yayımlayarak, yardıma hazır olduklarını bildirdi.

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı kuruluşlar, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremler dolayısıyla taziye mesajları yayımlayarak, yardıma hazır olduklarını bildirdi.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremlerden etkilenen halkla dayanışma içerisinde." ifadesini kullandı.

Grandi, hayatta kalan herkese, mümkün olan her yerde saha ekipleri aracılığıyla yardım sağlamaya hazır olduklarını aktardı.

UNHCR Türkiye hesabından yapılan paylaşımda ise "Türkiye'nin güneydoğusunda bu sabah meydana gelen ölümcül depremlerin trajik sonuçları karşısında derin üzüntü duyuyoruz. Ailesini, arkadaşlarını ve sevdiklerini kaybedenlere taziyelerimizi iletiyoruz. UNHCR, bu zor zamanda Türkiye'nin yanında yer alıyor ve bu duruma müdahale konusunda Türk makamlarını destekleme taahhüdünü sürdürüyor." ifadelerine yer verildi.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin (OCHA) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sert bir kışın zirvesinde, Türkiye ve Suriye'yi vuran depremler karşısında şok olduk. Ekiplerimiz, konuşlanmaya hazır olan Birleşmiş Milletler Afet Değerlendirme ve Koordinasyon Merkezi (UNDAC) acil müdahale ve kurtarma ekipleriyle hasarı değerlendiriyor." açıklaması yapıldı.

UNHCR Suriye hesabından yapılan paylaşımda da "Bu sabah can kayıplarına neden olan deprem için çok üzgünüz. Depremden etkilenen herkese en derin taziyelerini sunan UNHCR, Suriye'de ihtiyacı olanlara yardım ve destek sağlamak için BM kuruluşları ve diğer insani yardım aktörleriyle aktif olarak bir müdahale koordine ediyor." ifadeleri yer aldı.