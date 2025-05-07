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BM, Yapay Zeka Yönetişimi İçin Uluslararası İşbirliğini Destekliyor

BM, Yapay Zeka Yönetişimi İçin Uluslararası İşbirliğini Destekliyor
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Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong, küresel yapay zeka yönetişiminin geliştirilmesi için BM'nin merkezi rolüne vurgu yaptı. Yapay zekanın insanların iş ve yaşamlarını derinden etkilediği ifade edildi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 7 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Fu Cong (sağda, önde) New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen Yapay Zeka Kapasitesinin Oluşturulması için Uluslararası İşbirliği Dostlar Grubu toplantısının yan etkinliğinde konuşma yaptı, 6 Mayıs 2025.

Fu salı günkü konuşmasında küresel yapay zeka yönetişiminin teşvik edilmesinde BM'nin merkezi rolünü destekleyeceklerini söyledi.

Fu, yeni bilimsel ve teknolojik devrime ve endüstriyel dönüşüme öncülük eden stratejik bir teknoloji olan yapay zekanın, insanların iş ve yaşamlarını derinden yeniden şekillendirdiğini sözlerine ekledi. (Fotoğraf: Xie E/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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