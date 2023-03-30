BM Viyana Ofisi'nde Türkiye'nin sıfır atık projesi anlatıldı

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Birleşmiş Milletler (BM) Ofisi'nde "Uluslararası Sıfır Atık Günü" dolayısıyla düzenlenen programda Türkiye'nin sıfır atık inisiyatifi anlatıldı.

Türkiye'nin BM Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilciliğinin girişimleriyle düzenlenen programa hem çevirim içi hem de fiziki katılım sağlandı.

Programa, Viyana'daki BM Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) yanı sıra BM Çevre Programı (UNEP) ve BM Habitat Cenevre Ofisleri tarafından katkı ve katılım sağlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Türkiye'nin sıfır atık anlayışını aktardığı video mesajı ile başlayan programda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Demet Erdoğan çevirim içi olarak Türkiye'deki sıfır atık projesi hakkında bir sunum yaptı.

Sıfır atık projesiyle 62,2 milyarlık kazanç

Erdoğan, 2017'de başlayan sıfır atık projesi kapsamında 19 milyon kişinin eğitildiğini, bu doğrultuda oluşturulan çöp kutusu sistemlerinin 164 bin apartman ve toplu yerleşkelere entegre edildiğini belirterek, projenin başladığı tarihten bu yana 62,2 milyar Türk lirası kazanç elde edildiğini kaydetti.

Projenin başladığı 2017'de geri dönüşüm oranının yüzde 13 seviyesinde olduğunu ifade eden Erdoğan, 2023'de yüzde 35 oranına ulaşıldığını, 2035 de ise hedefin yüzde 60 olduğuna işaret etti.

Erdoğan, Türkiye'nin sıfır atık projesiyle hem farklı ülkelere örnek olduğunu hem de bu alandaki uluslararası kurumlarla ciddi bir işbirliği içinde olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin BM Viyana Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcilisi Büyükelçi Levent Eler de sıfır atık konusunun, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılması açısından da taşıdığı öneme değindi.

Eler, UNIDO ve UAEA gibi Viyana'daki kuruluşların çalışmalarında atık sorununa yer vermesinin memnun edici olduğunu belirterek, "Bu konudaki farkındalığın artmasını ümit ediyorum." dedi.

Büyükelçi Eler, bugün ABD'nin New York kentinde gerçekleştirilecek üst düzeyli etkinlikte sıfır atık girişiminin kapsamlı ve yüksek bir görünürlükle ele alınacağı bilgisini paylaştı.