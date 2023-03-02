BM ve İnsani Yardım Kuruluşları Lübnan'da Kolerayla Mücadele İçin 9,5 Milyon Dolar Kaynak Ayırdı

BM Sözcüsü, "İlk vakanın beş ay önce bildirilmesinden bu yana 6.500'den fazla şüpheli ve teyitli kolera vakası ve buna bağlı 23 ölüm meydana geldi" dedi.

Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar vilayetine bağlı Muhammara kasabasında bir çocuğa ağız yoluyla kolera aşısı yapılıyor, 12 Kasım 2022. (Fotoğraf: Khaled Habashiti/Xinhua)

BM Sözcüsü, "İlk vakanın beş ay önce bildirilmesinden bu yana 6.500'den fazla şüpheli ve teyitli kolera vakası ve buna bağlı 23 ölüm meydana geldi" dedi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 2 Mart (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in baş sözcüsü Stephane Dujarric, BM ve Lübnan İnsani Yardım Fonu'nun Lübnan'da koleranın yayılmasını önlemek için 9,5 milyon ABD doları tahsis ettiğini söyledi.

Dujarric Çarşamba günü yaptığı açıklamada, BM Merkezi Acil Müdahale Fonu ile sivil toplum kuruluşlarının insani yardım fonlarından sağlanan kaynakların, Suriye ve Filistin'den gelen mülteciler de dahil olmak üzere Lübnan genelinde 1,5 milyondan fazla insana yardım sağlamayı hedeflediğini söyledi.

Dujarric, "Lübnan'da BM Mukim İnsani Yardım Koordinatörü İmran Rıza liderliğindeki BM ekibi, halihazırda ciddi ekonomik ve mali krizle boğuşan ülkede koleranın yayılmasıyla mücadele etmek için yetkililer ve ortaklarla birlikte çalışıyor. İlk vakanın beş ay önce bildirilmesinden bu yana 6.500'den fazla şüpheli ve teyitli kolera vakası ve buna bağlı 23 ölüm meydana geldi" dedi.

Sözcü ayrıca, Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Koordinasyon Grubu'nun desteğiyle 15 Şubat itibarıyla 1,1 milyon ağız yoluyla alınan kolera aşısı yapıldığını belirtti. Kasım 2022 ortalarında başlayan aşılama kampanyası, geçen yılın sonunda yüzde 90'ın üzerinde bir kapsama oranına sahipti.

Lübnan, 2019 yılında başlayan ve nüfusun yüzde 80'inden fazlasını yoksulluğa sürükleyen ekonomik ve mali krizden muzdarip.