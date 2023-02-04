BM ve Alman Bankası Lübnan'da Balıkçılara Destek İçin Balık Pazarı Açtı

BEYRUT, 4 Şubat (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Almanya'nın KfW Kalkınma Bankası ile birlikte Lübnan'ın kuzeyindeki el- Kalamun ilçesinde Cuma günü yeni bir balık pazarı açtı. Amaç, ekonomik kriz sırasında balıkçıları desteklemek.

UNDP'nin basın açıklamasında, yeni balık pazarının balıkçıların ürünlerini satmasına ve özellikle konaklama sektöründe daha fazla müşteriye hizmet vermesine olanak tanıyacağı belirtildi.

UNDP, gelirlerini artırarak, iş yaratarak, gıda güvenliğini ve genel geçim kaynaklarını iyileştirerek balıkçılıkla geçinen 150 haneyi destekleyeceklerini bildirdi.

Bir araştırma portalı olan Orta Doğu'da Kalkınma Yardımı Yol Haritası Portalı'na (DARPE) göre, balıkçılık Lübnan'daki en önemli sektörlerden biri ve 6.500 kişiye istihdam sağlıyor. Bu balıkçıların geliri ise 100.000 kişiyi destekliyor. Balıkçılar beş sendika ile 33 kooperatifte örgütlü bulunuyor.