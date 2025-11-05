Haberler

BM Uzmanlarından Dünya Liderlerine Acil Orman Çağrısı

Brezilya'da düzenlenecek BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi COP30 öncesinde, BM orman uzmanları ormanların korunmasının iklim krizine karşı kritik önemde olduğunu belirtti. Uzmanlar, artan orman yangınları ve kuraklıklar nedeniyle karbon depolama kapasitesinin tehdit altında olduğunu vurguladı.

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı orman uzmanları, Brezilya'da düzenlenecek BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) öncesinde dünya liderlerine çağrıda bulunarak ormanların korunmasını istedi.

Brezilya basınında yer alan habere göre, BM orman uzmanları, gezegenin karbondioksiti emme açısından hayati öneme sahip ormanların korunmasında on yıllar boyunca elde edilen ilerlemenin, iklim krizinin hızlanması nedeniyle artık ciddi bir risk altında olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Brezilya'nın Belem kentinde yapılacak iklim zirvesi öncesinde dünya liderlerine seslenen BM uzmanları, ormanların korunmasını isteyerek karbon depolama kapasitesinin ciddi tehdit altında olduğunu bildirdi.

BM Avrupa Ekonomik Komisyonu (CEPE) İcra Sekreteri Tatiana Molcean, artan orman yangınları ve kuraklıklara dikkati çekerek "Son 30 yılda başardıklarımız şimdi iklim acil durumu nedeniyle ciddi risk altında. Gezegenin en güçlü doğal savunmasını kaybetmeyi göze alamayız." ifadelerini kullandı.

Böcek istilalarının ormanlara verdiği zarara değinen Molcean, şunları kaydetti:

"Dünyanın ormanları geri dönüşü olmayan zararlar ve aşırı sömürü riskiyle karşı karşıya. Uluslararası toplum, özellikle Belem'de bir araya gelecek liderler, ormanların korunmasının artık yalnızca çevresel bir sorun olmadığını, küresel güvenliğin temel taşlarından biri olduğunu kabul etmeli."

BM Ormanlar, Arazi ve Konut Bölümü Direktörü Paola Deda da ormanların önemine vurgu yaparak "Bu eğilimler devam ederse şu anda karbonu emen ormanlar karbon salan bir kaynağa dönüşebilir. Bu da küresel iklim hedeflerini doğrudan baltalayacaktır." uyarısında bulundu.

Habere göre, dünyada 2021'de 12,6 milyon hektar ormanlık alan yandı. Bu miktar, Yunanistan'ın yüzölçümüne denk geliyor.

Aynı dönemde 73 milyon hektar ormanlık alan da böcekler ve hastalıklardan etkilenirken bunun, İspanya ve Portekiz'in toplam alanına eşdeğer olduğu belirtildi.

10-21 Kasım'da Brezilya'nın kuzeyindeki Para eyaletinin başkenti Belem'de düzenlenecek dünyanın en kapsamlı iklim zirvesi COP30'da iklim değişikliğiyle mücadelede gelinen nokta ve gündemdeki önemli konular ele alınacak.

Zirvenin başkanlığını Büyükelçi Andre Aranha Correa do Lago yürütecek.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
