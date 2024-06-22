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BM Uzmanları İsrail'e Silah Transferine Son Vermeye Çağırdı

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30'u aşkın BM uzmanı, İsrail'e silah ve mühimmat transferine son verilmesi çağrısında bulundu. Uzmanlar, bu transferlerin insan hakları ve uluslararası insani hukuku ihlal edebileceğini ve uluslararası suçlara karışma riskini taşıdığını vurguladı.

ANONS (İngilizce): TAN YİXİAO, Xinhua muhabiri:

"30'u aşkın Birleşmiş Milletler (BM) uzmanı Perşembe günü yaptıkları açıklamada, devletleri ve şirketleri İsrail'e silah ve mühimmat transferine son vermeye çağırdı.

BM İnsan Hakları Konseyi'nin özel raportörleri, bağımsız uzmanlar ve çalışma grupları yayımladıkları ortak bildiride ülkelere ve silah üreticilerine, mevcut ihracat ruhsatları kapsamında yürütülse dahi İsrail'e silah, mühimmat ve diğer askeri teçhizatın satışını, transferini ve yönlendirilmesini durdurma çağrısı yaptı.

Uzmanlar, söz konusu transferlerin insan hakları ve uluslararası insani hukuku ciddi şekilde ihlal edebileceğini ve devletlerin muhtemelen soykırım da dahil olmak üzere uluslararası suçlara karışması riskini taşıdığını vurguladı."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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