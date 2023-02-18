BM Uzmanları, Güney Sudan'da Devam Eden Şiddeti Kınadı

JUBA, 18 Şubat (Xinhua) -- Güney Sudan'ı ziyaret eden Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'ndan uzmanlar Cuma günü, hükümet yetkililerinin gözetimi altında milisler tarafından işlenen ve devam eden insan hakları ihlallerini kınadı.

JUBA, 18 Şubat (Xinhua) -- Güney Sudan'ı ziyaret eden Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'ndan uzmanlar Cuma günü, hükümet yetkililerinin gözetimi altında milisler tarafından işlenen ve devam eden insan hakları ihlallerini kınadı.

BM uzmanları, Güney Sudan'da şiddetin tekrar tekrar yaşandığını ve genellikle aynı yerlerde aynı failler tarafından aynı kişilere karşı gerçekleştirildiğini söyledi.

Komisyon üyesi Andrew Clapham, Güney Sudan'ın başkenti Juba'da gazetecilere verdiği demeçte, "Vaka, geçen yıl Unity eyaletinin Leer ilçesindeki topluluklara yönelik bir saldırı. Bu saldırılar, cinayetleri ve zorla yerinden edilmeyi denetleyen sivillere yönelik art arda gelen saldırı dalgalarına öncülük etti" dedi.

Clapham, komisyonun uzun yıllardır ülkedeki insan hakları ihlallerini belgelediğini, ancak şiddetin acımasızlığı ve ölçeği ile Güney Sudan halkı üzerinde yarattığı etki karşısında hala büyük şok yaşadıklarını söyledi.

Bir diğer komisyon üyesi Barney Afako da Güney Sudanlı kadın ve kız çocuklarının korkunç boyutlardaki cinsel şiddetle karşı karşıya kalmaya devam ettiğine dikkat çekerek, ülke çapındaki mağduriyetin çok büyük olduğunu söyledi.

Afako, "Siyasi liderler önceliklerini yeniden belirlemeli ve bu gereksiz şiddete son vererek Güney Sudanlıların insan haklarını korumak için birlikte çalışmalı" dedi.

Uzmanlar, Güney Sudan'a yaptıkları beş günlük ziyareti Cumartesi günü tamamlayacak.