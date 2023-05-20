BM Uzmanları, Deniz Felaketi Tehlikesine Karşı Yemen'de

Birleşmiş Milletler temsilcileri, FSO Safer tankerinin dahil olduğu potansiyel bir deniz felaketini önleme konusundaki son gelişmeleri görüşmek için Yemenli yetkililerle görüşmek üzere Çarşamba günü Yemen'in Hudeyde vilayetindeki Ras İsa limanını ziyaret etti.

Birleşmiş Milletler temsilcileri, FSO Safer tankerinin dahil olduğu potansiyel bir deniz felaketini önleme konusundaki son gelişmeleri görüşmek için Yemenli yetkililerle görüşmek üzere Çarşamba günü Yemen'in Hudeyde vilayetindeki Ras İsa limanını ziyaret etti.

Tankerin kurtarma operasyonundan sorumlu BM teknik ekibini üyesi Kevin O'Connell, ziyaret sırasında düzenlediği basın toplantısında, petrolün Safer'den yeni gemiye transferi sırasında yaygın bir deniz felaketinin önlenmesinin acil bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.

SES (İngilizce): KEVİN O'CONNELL, BM'ye bağlı petrol uzmanı

"Safer'den yeni gemiye transfer sırasında yapılacak herhangi bir operasyonun sonucunda ortaya çıkabilecek herhangi bir acil duruma veya olasılığa karşı yetkililerle birlikte çalışıyoruz.

Şimdi olay yakın olduğuna göre, gemiler birazdan gelecek, o zaman üzerinde konuştuğumuz hazırlıkları devreye sokmamız gerekiyor."

Yemen açıklarında demirleyen ve Yemen'deki çatışma nedeniyle 2015'ten beri bakımı yapılmayan 47 yıllık Safer tankeri, patlama veya parçalanma riskinin yüksek olduğu bir noktaya kadar çürüdü. Bu riskler gerçekleşirse bölge üzerinde feci çevresel etkilere sebep olacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Sana'dan bildiriyor. (XHTV)