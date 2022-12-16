BM Uzmanları: 2022, İşgal Altındaki Batı Şeria'da İsrail Şiddetinin Rekor Yılı Oldu

CENEVRE, 16 Aralık (Xinhua) -- Bir grup BM uzmanı Perşembe günü, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı İsrailli yerleşimcilerin uyguladığı şiddet ile İsrail güçlerinin aşırı güç kullanımının, Birleşmiş Milletler'in 2005 yılında ölümcül olayları sistematik olarak...

CENEVRE, 16 Aralık (Xinhua) -- Bir grup BM uzmanı Perşembe günü, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı İsrailli yerleşimcilerin uyguladığı şiddet ile İsrail güçlerinin aşırı güç kullanımının, Birleşmiş Milletler'in 2005 yılında ölümcül olayları sistematik olarak belgelemeye başlamasından bu yana 2022'yi bu bölgedeki en ölümcül yıl haline getirdiğini bildirdi.

1967'den beri işgal altında bulunan Filistin Toprakları'ndaki insan hakları durumundan sorumlu BM Özel Raportörü ve diğer birçok BM uzmanı, ortak bir basın açıklamasında, bu yıl işgal altındaki Batı Şeria'da 33'ü çocuk olmak üzere toplam 150 Filistinlinin öldürüldüğünü belirtti.

Açıklamada, 2022'de işgal altındaki Batı Şeria'da aralarında beş yerleşimci, bir yerleşim muhafızı ve dört İsrail askerinin bulunduğu 10 İsraillinin Filistinliler tarafından öldürüldüğü de kaydedildi.

Açıklamaya göre 2022, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli yerleşimci saldırılarının sayısındaki yıllık artışın arka arkaya altıncı yılı oldu.