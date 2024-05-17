BM, UNRWA için ülkelere finans sağlamaları çağrısında bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, İsrail'in iddiaları sonucu bağımsız bir inceleme sürecinden geçen ve hakkındaki "taraf tutma" suçlamalarına dair herhangi bir kanıt bulunamayan BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) için ülkelere "yeniden finans sağlamaları" yönünde çağrıda bulundu.

BM raportörleri, İsrailli yetkililerin UNRWA personelinin "terör örgütleriyle bağlantıları olduğuna ve 7 Ekim 2023 saldırılarına karıştığına" ilişkin iddiaları üzerine bazı ülkelerin UNRWA'ya finansal desteklerini askıya alması konusunda yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, bağımsız bir incelemenin UNRWA'ya karşı tarafgirlik iddialarına ilişkin kanıt bulunmadığını sunmasından haftalar sonra bazı ülkelerin henüz finansmanı yeniden sağlamamasından hayal kırıklığı duyulduğu bildirildi.

Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırının başlamasından bu yana iddiaların artmasının ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından emredilen bağımsız incelemenin önemli sayıda UNRWA çalışanının terör örgütleri ile bağlantısı olduğu iddiasının asılsız kaldığını gösterdiği belirtilen açıklamada, "Bu durum, UNRWA'nın bir kez daha kritik zamanlarda siyasi olarak hedef alındığını gösterdi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) UNRWA'ya fon sağlamak için direnen uluslararası bağışçılara yönelik talebine destek verilerek, ülkelere, UNRWA'ya gecikmeden yeni finans sağlamaları yönünde çağrı yapıldı.

İsrail'deki asılsız iddiaların ardından bazı ülkelerin ayırdıkları fonları durdurma kararlarının, UNRWA'nın Gazze'deki operasyonlarını ciddi şekilde kısıtladığı aktarılan açıklamada, "Başka hiçbir kuruluşun Gazze'deki 2,2 milyon insanın acilen ihtiyaç duyduğu ölçek ve genişlikteki yardımı sunma kapasitesi yok." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, UNRWA'nın görevini ciddi riskler altında yerine getirdiği hatırlatılarak, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail bombardımanlarında 189 UNRWA personelinin öldürüldüğünün ve kuruluşun çok sayıda tesisinin İsrail tarafından hedef alındığının altı çizildi.

UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans bugün 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken, bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin UNRWA personelinin "terör örgütleriyle bağlantıları olduğu" ve 7 Ekim 2023 saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti. UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

BM İç Gözetim Hizmetleri Ofisi'nin (OIOS), 27 Nisan'da İsrail'in iddiaları sonucu UNRWA çalışanları hakkında başlattığı soruşturmada kanıt sunulmaması üzerine bir dosyayı kapattığı, 4 incelemeyi de askıya aldığı belirtilmişti.

Bağımsız İnceleme Grubu, 22 Nisan'da yayımladığı raporunda, İsrail'in, UNRWA personeline yönelik iddialarına ilişkin hala kanıt sunmadığını, UNRWA'nın tarafsızlık ilkesini uygulamak için önemli mekanizma ve süreçleri olduğunu bildirmişti.