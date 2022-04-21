BM: Ukrayna'da her 6 kişiden biri ülke içinde yerinden edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BM: Ukrayna'da her 6 kişiden biri ülke içinde yerinden edildi

AA - Ömer Faruk Yıldız - Güncel
 - Güncelleme:
BM: Ukrayna'da her 6 kişiden biri ülke içinde yerinden edildi

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Rusya ile savaşın sürdüğü Ukrayna'da çatışmalar nedeniyle her 6 kişiden birinin ülke içinde yerlerinden edildiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Rusya ile savaşın sürdüğü Ukrayna'da çatışmalar nedeniyle her 6 kişiden birinin ülke içinde yerlerinden edildiğini bildirdi.

IOM'dan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'da savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana ülke içinde yerinden edilenlere değinildi.

Açıklamada, nisanın başından bu yana çatışmalar nedeniyle 600 binden fazla sivilin evini terk ettiği vurgulanırken ülke içindeki toplam yerinden edilen sayısının 7,7 milyona yükseldiği kaydedildi.

Bu rakamın ülke nüfusunun yüzde 17'sine denk geldiği, Ukrayna'da ortalama her 6 kişiden birinin ülke içinde yerinden edildiği bilgisi paylaşıldı.

Yerinden edilen sivillerin yarısından fazlasının gıda ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çektiği, gıdaya erişim zorluğunun en çok Ukrayna'nın doğusunda görüldüğü belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen IOM Genel Direktörü Antonio Vitorino, ülke içi zorunlu göçlerde en çok kadın, çocuk, yaşlı ve engellilerin olumsuz etkilendiğini vurgulayarak, "Evini terk etmek durumunda kalan korumasız gruplara yardımda bulunmaya çalışıyoruz. Ulaşılması zor durumdaki sivillere yardım edilebilmesi için insani ateşkesin sağlanması şart." ifadelerini kullandı.

AA / Ömer Faruk Yıldız - Güncel

Uluslararası Göç Örgütü, Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title