BM: "Ukrayna'da biyolojik faaliyetler" iddiasını destekleyecek kanıt yok - Haberler

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BM: "Ukrayna'da biyolojik faaliyetler" iddiasını destekleyecek kanıt yok

AA - Mücahit Oktay - Güncel
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BİRLEŞMİŞ BM Silahsızlanma Yüksek Temsilcisi Izumi Nakamitsu, "ABD'nin Ukrayna'da biyolojik faaliyetler yürüttüğü" iddiasını destekleyecek kanıtlar bulunmadığını söyledi.

BİRLEŞMİŞ BM Silahsızlanma Yüksek Temsilcisi Izumi Nakamitsu, "ABD'nin Ukrayna'da biyolojik faaliyetler yürüttüğü" iddiasını destekleyecek kanıtlar bulunmadığını söyledi.

New York'ta düzenlenen BM Güvenlik Konseyi'nde konuşan Yüksek Temsilci Nakamitsu, Rus temsilcinin "ABD'nin Ukrayna'daki biyolojik faaliyetleri" iddiasını değerlendirdi.

Nakamitsu, "BM'nin bu iddiaları destekleyecek kanıtları yoktur ve BM bu konularda kapsamlı bir soruşturma yürütme yetki ve kabiliyetinden yoksundur." dedi.

Ukrayna'daki 15 nükleer reaktörden 8'inin hala normal şekilde çalıştığını da doğrulayan BM yetkilisi, "Rusya'nın patlayıcı silah kullanması sonucunda Ukrayna'da 2 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesinden dolayı üzgünüz ve ölü sayısının çok daha yüksek olması muhtemeldir. Bu nedenle, düşmanlıkların derhal durdurulması çağrısında bulunuyoruz." dedi.

AA / Mücahit Oktay - Güncel

Birleşmiş Milletler, Silahsızlanma, New York, Ukrayna, Güncel, Haberler

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