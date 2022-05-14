Bm: Ukrayna'da 6,4 Milyondan Fazla Kişiye İnsani Yardım Ulaştırıldı - Haberler

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 14 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler insani yardım görevlileri Cuma günü, Ukrayna Rusya askeri çatışmalarının başladığı 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'da 6,4 milyondan fazla kişiye hayati öneme sahip insani yardım ulaştırıldığını açıkladı. Bu yardımların 5,7 milyondan fazla insanı kapsadığı ve bunların böylece sofralarına yemek koyabildikleri belirtildi. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), 655.000'den fazla kişiye nakit yardım sağlandığını ve bu kişilerin de böylece en temel ihtiyaçlarının bir kısmını karşılayabildiklerini bildirdi. OCHA'ya göre, 1,5 milyondan fazla kişiye sağlık desteği verildi ve yaklaşık 352.000 kişiye temiz su ve hijyen ürünleri sağlandı. OCHA, yaklaşık 430.000 kişiye koruma hizmetleri, psikososyal destek ve ülke içinde yerinden edilmiş kişilere destek de dahil olmak üzere kritik önemde yasal hizmetler verildiğini de belirtti. Bu kayda değer artışa rağmen, şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgelerde yaşayanlar dahil, çok sayıda insanın daha acil destek ihtiyacı devam ediyor. OCHA, Ukrayna genelinde hayat kurtaran yardımların devam edebilmesi için Birleşmiş Milletler'in çatışmanın taraflarını insani yardım personelinin hareket kabiliyeti önündeki tüm engelleri kaldırmaya çağırdığını bildirdi.

Xinhua / Güncel