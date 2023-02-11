Bm, Türkiye ve Suriye'de Depremin Vurduğu Bölgelerde Acil Yardım Operasyonlarına Devam Ediyor

Birleşmiş Milletler'in internet sitesinde yayınlanan fotoğrafta, BM Dünya Gıda Programı personelinin Suriye'nin Halep kentinde yerinden edilmiş insanlara sıcak yemek dağıttığı görülüyor. (Fotoğraf: BM/Xinhua aracılığıyla)

BM Dünya Gıda Programı, depremin ardından ilk dört günde Türkiye ve Suriye'de 115.000 kişiye acil ihtiyaç duyulan gıda yardımını ulaştırdı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 11 Şubat (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric, BM'nin Türkiye ve Suriye'nin bazı bölgelerini vuran büyük depreme yanıt olarak acil durum ekiplerini ve yardım operasyonlarını seferber etmeye devam ettiğini söyledi.

Yaklaşık 130 uluslararası kentsel arama kurtarma ekibi Türkiye'nin depremden etkilenen bölgelerinde çalışıyor. Dujarric Cuma günü yaptığı açıklamada, 57 uluslararası arama kurtarma ekibinin daha yolda olduğunu açıkladı.

Dujarric, Türk hükümetinin talebi üzerine, operasyonların koordinasyonunu desteklemek için toplam 50 üyeden oluşan iki BM afet değerlendirme ve koordinasyon ekibinin Gaziantep'e ve etkilenen bölgedeki dört merkeze konuşlandırıldığını belirtti.

Ayrı bir BM afet değerlendirme ve koordinasyon ekibinin de Suriye'ye geldiğini ve oradaki faaliyetleri desteklemek için Halep, Humus ve Lazkiye'ye konuşlandığını söyleyen Dujarric, "Depremin ardından insani ihtiyaçların çok büyük olması nedeniyle, sınır ötesi yardım operasyonları da dahil olmak üzere, yardımları hızla artırmak için çalışıyoruz" diye konuştu.

Pazartesi günkü depremin ardından Cuma günü, ikinci bir BM yardım konvoyu Türkiye'den Suriye'nin kuzeybatısına giden Cilvegözü Sınır Kapısı'nı geçti. Konvoyda, barınma malzemeleri ve gıda dışı malzemelerle dolu 14 kamyon yer aldı. Dujarric günlük basın brifinginde, bunların Uluslararası Göç Örgütü tarafından sağlandığını söyledi.

Antakya'da yıkılan binalardan bir görünüm, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

Dujarric, insani yardım kuruluşlarının, gıda ve gıda dışı maddeler, taşınabilir su, ilaçlar, ilk yardım ve travma bakımı, insan sağlığı kitleri ve diğer koruma malzemelerinin sağlanması ile Suriye'deki acil müdahale çabalarını desteklediğini söyledi.

Sözcü, BM Dünya Gıda Programı'nın, depremin ardından ilk dört günde Türkiye ve Suriye'de 115.000 kişiye acil ihtiyaç duyulan gıda yardımını ulaştırdığını ve dağıtımın devam ettiğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün devam eden müdahale çabalarını desteklemek için her iki ülkeye 72 ton travma ve acil ameliyat malzemesi teslim ettiğini belirten sözcü, ilk charter uçuşunun Perşembe günü Türkiye'ye 37 ton hayat kurtarıcı malzeme taşıdığını ve ikinci uçuşla Cuma günü Suriye'ye 35 ton malzeme taşındığını söyledi.

Dujarric, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun (UNFPA), Türkiye'deki mevcut doğum noktaları aracılığıyla, hem Türkiye'de hem de Suriye'de, başta hamileler olmak üzere depremzedelere üreme sağlığı hizmetleri sunduğunu ve ayrıca temel hijyen malzemelerinin yer aldığı insan sağlığı kitleri ile yeni anneler ve bebekleri için doğum kitleri dağıttığını açıkladı.

UNFPA, Suriye'nin kuzeybatısındaki ihtiyaç sahibi kadınlara ve kız çocuklarına 60.000 adet önceden hazırlanmış bakım seti dağıtmaya başladı. Bu hafta sonu, UNFPA kadınların ve kız çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılamak için üreme sağlığı malzemeleri, ilaçları ve ekipmanlarıyla birlikte iki kamyonu sınırdan Suriye'nin kuzeybatısına gönderecek.

Yunan Kızılhaçı çalışanları, Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir kamyona insani yardım yüklemeye hazırlanıyor, 10 Şubat 2023. (Fotoğraf: Marios Lolos/Xinhua)

UNFPA, Halep'e temel hijyen malzemeleri, battaniyeler, kışlık giysiler ile hamile ve emziren kadınlar için gerekli malzemeleri taşıyan 13 kamyonluk bir konvoyun geldiğini bildirdi. Malzemeler, Halep ve Halep kırsalındaki sığınma evleri ile kadınlara ve kız çocuklarına yönelik kurulan güvenli alanlarda dağıtılıyor. Sözcü, altı kamyonun hafta sonu Lazkiye ve Hama'ya hamile ve emziren kadınlar için temel hijyen malzemeleri, battaniyeler ve malzemeler taşıyacağını söyledi.