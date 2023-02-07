Bm: Türkiye ve Suriye'de Altyapının Aldığı Hasarı Değerlendirmek Şu An İçin Zor

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi, hem Türkiye'de hem de Suriye'nin kuzeybatısında yolların kapalı olması nedeniyle şu anda altyapıdaki hasar düzeyini değerlendirmenin zor olduğunu bildirdi.

Depremlerin ardından Malatya'da hasarlı binaları kontrol eden insanlar, 6 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mustafa Kaya/Xinhua)

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi, hem Türkiye'de hem de Suriye'nin kuzeybatısında yolların kapalı olması nedeniyle şu anda altyapıdaki hasar düzeyini değerlendirmenin zor olduğunu bildirdi.

CENEVRE, 7 Şubat (Xinhua) -- BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi, Pazartesi günü Türkiye ve Suriye'nin kuzeybatısını vuran şiddetli depremin ardından Birleşmiş Milletler (BM) ve ortaklarının durumu sahada izlediğini açıkladı.

Depremlerin ardından Malatya'da görüntülenen hasarlı binalar, 6 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mustafa Kaya/Xinhua)

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), "Deprem, bugün çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 4,1 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğu bir bölge olan kuzeybatı Suriye'yi de ağır bir şekilde etkiledi" açıklamasını yaptı.

Açıklamada, "Şu anda Suriyeli topluluklar, devam eden bir kolera salgını ve hafta sonu boyunca süren şiddetli yağmur ve kar dahil kötü hava koşullarına eş zamanlı olarak maruz kalıyor" denildi.

OCHA, hem Türkiye'de hem de Suriye'nin kuzeybatısında yolların kapalı olması nedeniyle şu anda altyapıdaki hasar düzeyini değerlendirmenin zor olduğunu bildirdi.

Suriye'nin Lazkiye vilayetine bağlı Jableh şehrinde meydana gelen şiddetli depremde yıkılan bir binanın enkazı arasında hayatta kalanları arayan insanlar, 6 Şubat 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen Pazartesi öğleden sonra yaptığı açıklamada, depremden kaynaklanan trajik can kaybı ve büyük yıkımdan dolayı "derin üzüntü duyduğunu" belirterek, "Pek çoğu halihazırda uzun yıllardır çok büyük acılar çekmiş olan bu insanlara en derin başsağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi.