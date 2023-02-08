Bm: Türkiye'de Altyapı Hasarı Deprem Yardım Çalışmalarını Sekteye Uğratıyor

İstanbul-Ankara karayolunda deprem bölgesine kurtarma makineleri götüren bir araç görülüyor, 6 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

Kısıtlı yol erişimi ve kamyon sayısının yeteli olmayışı sebebiyle uluslararası kurtarma ekipleri çalışma bölgelerine giremedi. Türk yetkililer, helikopter kullanmayı ve daha uzaktaki diğer illerden kamyon getirmeyi düşünüyor.

CENEVRE, 8 Şubat (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri Türkiye ve Suriye'de depremlerin yol açtığı büyük altyapı hasarının, BM kuruluşlarının yardım çalışmalarını engellediğini kaydetti.

BM yetkilileri, Cenevre'de düzenlenen bir basın toplantısında, ilk uluslararası afet değerlendirme ve koordinasyon ekiplerinin Adana Havalimanı'na ulaştığını söyledi. Ekiplerin, Salı günü ilk depremin merkez üssü olan Gaziantep'e doğru yola çıkması bekleniyordu.

Ancak yol erişimi kısıtlı ve ekipleri çalışma bölgesine götürecek kamyon sayısı sınırlı. Bu yüzden Türk afet yetkilileri, helikopter kullanmayı ve daha uzaktaki diğer illerden kamyon getirmeyi planlıyor.

Video bağlantısı aracılığıyla Salı günkü basın toplantısına katılan sahadaki bir BM temsilcisi, şu ana kadar arama ve kurtarma ekipleri tarafından yaklaşık 8.000 kişinin kurtarıldığını söyledi.

Suriye'nin iç kesimindeki Hama ilinde ölümcül depremin ardından kurtarma çalışmaları devam ediyor, 6 Şubat 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Öte yandan BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) afetzedelere mutfak eşyaları, örtü ve çadır sağladıklarını söyledi.

Bir UNHCR yetkilisi, "Bu son deprem, Türkiye halkı ve özellikle de on yılı aşkın bir süredir savaştan muzdarip olmuş, ekonomik kriz ve kış fırtınalarından darbe almış Suriyeliler olmak üzere bölgedeki yerinden edilmiş insanlar için büyük bir şok oldu" diye konuştu.

UNHCR'nin verdiği bilgilere göre depremden en fazla etkilenen 10 ilde yaşayan 15 milyon kişinin 1,7 milyondan fazlasını Suriyeli mülteciler oluşturuyor. Bu illerin bazılarında her iki kişiden biri mülteci.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'taki BM Genel Merkezi'nde Genel Kurul toplantısında yıla yönelik önceliklerini sunuyor, 6 Şubat 2023. (Fotoğraf: Xie E/Xinhua)

UNHCR yetkilisi, "Etkilenen mültecilerin tam sayısını bilmiyoruz ve önümüzdeki birkaç günde de bunu bilme imkanımız olmayabilir, ancak depremin merkez üssünün, mültecilerin yoğun yaşadığı alanlara yakın olduğu düşünülecek olursa bu sayının yüksek olmasından korkuyoruz" ifadelerini kullandı.

Basında yer alan son haberlere göre Pazartesi günü Türkiye ve Suriye'yi vuran şiddetli depremlerde 7.000'den fazla kişi hayatını kaybetti ve on binlerce kişi yaralandı. BM yetkilileri, ölü sayısının artmasının beklendiğini söylüyor. Ayrıca depremden etkilenen bölgelerdeki birçok bina yapısal olarak sağlam değil ve önümüzdeki günlerde yıkılabilir.

BM, geçtiğimiz günlerde 25 milyon ABD doları tutarında bir yardımla insani müdahaleyi başlattığını duyurmuştu.

Çin'in başkenti Beijing'de Başkent Uluslararası Havalimanı'nda, Türkiye'nin Çin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, Çinli bir kurtarma ekibinin üyesiyle tokalaşıyor, 7 Şubat 2023. (Fotoğraf: Li Xin/Xinhua)