BM, Trump'ın Gazze Açıklamasına Tepki Gösterdi

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Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi devralma planının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve bölgedeki insanların haklarının korunması gerektiğini vurguladı.

1. ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Basın toplantısından görüntüler

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi devralma açıklaması üzerine uluslararası hukuka uyulmasının gerekliliğini vurguladı.

ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, perşembe günü yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi devralma açıklaması üzerine uluslararası hukuka uyulmasının gerekliliğini vurguladı.

Türk, "Kendi kaderini tayin hakkı uluslararası hukukun temel ilkesidir ve tüm devletler tarafından korunmalıdır. İşgal altındaki topraklara zorla insan taşınması veya buradan insanların zorla sınır dışı edilmesi kesinlikle yasaktır" ifadelerini kullandı.

Trump, salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ortak basın toplantısında Gazze Şeridi'nin kontrolünü ele alacaklarını ve bölgeyi Filistinlileri başka yerlere gönderdikten sonra geliştireceklerini söylemişti. Öte yandan Filistinlilerin yeniden yerleşim süreciyle ilgili ayrıntı belirtilmedi.

Xinhua Haber Ajansı Beijing'den bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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