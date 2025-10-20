Haberler

BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı Cenevre'de Başladı

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebeca Grynspan, Cenevre'de başlayan UNCTAD16'nın açılışında geleceğin şekillendirilebilir olduğunu vurguladı. 160'tan fazla ulusal delegasyonun katıldığı konferansta, ticaret finansmanı, yatırım ve teknoloji konuları ele alınacak.

Birleşmiş Milletler (BM) Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebeca Grynspan, "Cenevre'ye, geleceğin hala şekillendirilebilir bir şey olduğunu ve onu birlikte şekillendirmek için burada olduğumuzu ilan etmek için geldik." dedi.

UNCTAD'ın 16. Oturumu (UNCTAD16) Cenevre'de başladı.

Grynspan, toplantının açılışı kapsamında basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıya bakan ve bakan yardımcıları dahil 160'tan fazla ulusal delegasyonun katıldığını belirten Grynspan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, 22 Ekim'de konferansa hitap edeceğini bildirdi.

Grynspan "(UNCTAD16 kapsamında) Bu hafta, ticaret finansmanı, yatırım ve teknolojiyi ele alacak yaklaşık 40 üst düzey oturum ve 24 uzman paneli var." dedi.

Konferansın temasının "Geleceği Şekillendirmek: Adil, Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Kalkınma için Ekonomik Dönüşümü Yönlendirmek" olduğunu kaydeden Grynspan, "Bu, ticaret finansmanı, yatırım ve teknolojiyi paylaşılan refahla uyumlu hale getirme hedefimizi yansıtıyor. Cenevre'ye, geleceğin hala şekillendirilebilir bir şey olduğunu ve onu birlikte şekillendirmek için burada olduğumuzu ilan etmek için geldik. Birbiriyle çok çelişen güçlerin etkileşim içinde olduğu ve bir arada var olduğu bir geçiş döneminde yaşıyoruz." dedi.

UNCTAD'ın en üst düzey karar alma organı olan ve 4 yılda bir toplanan konferans, 23 Ekim'e kadar sürecek.

Toplantıda, kuruluşun gelecek 4 yılda çalışma öncelikleri belirlenirken, sürdürülebilir kalkınma için ticaretin rolü, güncel ticaret ile kalkınma sorunları ve küresel politika yanıtları gibi konular da tartışılacak.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
