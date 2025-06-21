BM Temsilcisinden Skandal Açıklama: 'İsrail Kaos Yayuyor' İfadesi Dil Sürçmesi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Dorothy Shea, İsrail hükümetinin bölgeye kaos ve terör yaydığına dair yaptığı açıklamayı, 'dil sürçmesi' olarak nitelendirerek asıl varmak istediği noktanın İran hükümeti olduğunu belirtti.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Dorothy Shea, yanlışlıkla "İsrail hükümeti tüm bölgeye kaos, terör ve acı yayıyor." ifadelerini kullandı.

Shea, New York'taki BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmaya ilişkin konuşma yaptı.

"İsrail hükümeti tüm bölgeye kaos, terör ve acı yayıyor" diyen Shea, kısa bir duraksamanın ardından bunun bir dil sürçmesi olduğunu belirterek, asıl kastının "İran hükümeti" olduğunu ifade etti.

Shea, İran'ı Orta Doğu'daki istikrarsızlık ve terörün başlıca kaynağı olarak nitelendirdi.

İran'ın nükleer silaha sahip olmak için gereken malzemelere sahip olduğunu iddia eden Shea, bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Shea, Washington??????? yönetiminin İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü eylemleri desteklediğini ancak bu saldırılara doğrudan müdahil olmadığını vurguladı.

İran hükümetinin daha fazla yıkım yaşanmaması için nükleer hedeflerinden vazgeçmesi gerektiğini belirten Shea, BM Güvenlik Konseyi'nin Tahran'ı bu rotadan dönmeye zorlaması gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel
Erdoğan, İsrail'i destekleyen Almanya'yı uyardı: Avrupa'ya göç ve nükleer sızıntı ihtimali var

Savaşta İsrail'i destekleyen ülkenin liderini arayıp gözdağı verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün salonu değil üniversite kampüsü! Dansöz ile final yaptılar

Düğün salonu değil üniversite kampüsü! Dansöz ile final yaptılar
Netanyahu canlı yayında konuşurken bina çöktü

Dünyaya tehditler savuran Netanyahu canlı yayında ecel terleri döktü
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu! Dehşet anları kamerada

Tüm anne-babaların ders çıkarması gereken görüntü
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten bikinili dans performansı

Yüsra Geyik'ten kızgın kumlarda bikinili dans
Daha önce gördüklerinizi unutun! Milyoner'de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti

Milyoner'de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti
Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor

Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı
İsrail'den kaçan 5 bin kişi Güney Kıbrıs'a yerleşti

İsrail'den büyük kaçış! Binlerce kişi soluğu o ülkede aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.