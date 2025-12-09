Haberler

BM Yemen Özel Temsilcisi'nden, Hadramevt ve Mehre'de gerilimin diyalog yoluyla azaltılması çağrısı

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'in doğusundaki Hadramevt ve el-Mehre illerinde diyalog yoluyla gerilimi azaltma çağrısında bulundu. Grundberg, Suudi Arabistan’daki görüşmelerinde Yemen'deki çatışmanın azaltılması ve siyasi bir çözüme ulaşma ihtiyacına vurgu yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'in doğusundaki Hadramevt ve el-Mehre illerinde taraflara diyalog yoluyla gerilimi azaltma çağrısında bulundu.

Grundberg yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Yemen Dışişleri Bakanı Şai Muhsin ez-Zindani ve Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) büyükelçilikleriyle bir araya geldiğini duyurdu.

BM Temsilcisi, Riyad ziyaretinde BM Güvenlik Konseyi'nin 5 üyesi olan ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Rusya temsilcileri ile çok sayıda diplomatla da görüştüğünü aktardı.

Grundberg, Yemen'in doğusunun ülkenin siyasi ve ekonomik açıdan önemli bir bölge olduğunu kaydederek, yaptığı görüşmelerde Hadramevt ve Mehre'deki son gelişmeleri ele aldı.

BM Yemen Özel Temsilcisi, "tüm tarafların itidal göstermesi ve diyalog yoluyla gerilimi azaltması gerektiğini" vurguladı.

Yerel, bölgesel ve uluslararası kesimlerle çalışmanın önemine dikkati çeken Grundberg, Yemen'deki çatışmanın azaltılması ve müzakere yoluyla siyasi bir çözüme ulaşma şansının artırılması ihtiyacına değindi.

Hardramevt'te Suudi Arabistan'ın arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına rağmen Güney Geçiş Konseyi (GGK), bölgedeki güç mücadelesini artırarak meşru hükümete karşı gerilimi tırmandırmayı sürdürüyor.

GGK Başkanı Aydrus ez-Zübeydi, geçici başkent Aden'de düzenlediği genişletilmiş toplantıda yaptığı konuşmada, "Güney Silahlı Kuvvetleri'nin" Mehre vilayetini ele geçirdiğini söylemişti.

Yemen'de BAE'nin desteklediği ayrılıkçı GGK'nın, 4 Aralık'ta da ülkenin doğusunda bulunan petrol zengini Hadramevt Vilayeti'ndeki en önemli bölgeler, hayati öneme sahip şehirler ve petrol sahalarının kontrolünü ele geçirdiği bildirilmişti.

Yemenli petrol şirketi PetroMasila, Hadramevt Kabileleri İttifakı'nın şirketin Mukella kentinin doğusundaki tesislerini ele geçirmesi nedeniyle 1 Aralık'ta üretim faaliyetlerinin tamamen durduğunu açıklamıştı.

Günlük 10 bin varil üretim kapasitesine sahip PetroMasila, 75 megavat kapasiteli bir doğal gaz santralini de işletiyor.

Yemen'de 2013 yılında kurulan ve vilayet için özerklik talep eden Hadramevt Kabileleri İttifakı, Güney Geçiş Konseyi'ne de Yemen hükümetine de bağlı olmayan yerel güçlerden oluşuyor.

Kaynak: AA / Mohammed Sameai - Güncel
