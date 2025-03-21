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BM Temsilcisi, Ukrayna'daki Barış Süreci İçin Umut Verdi

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Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong, Barışın Dostları Grubu'nun Ukrayna'daki gelişmeleri barışa yönelik bir fırsat olarak gördüğünü belirtti ve tüm tarafları barış görüşmelerine katılmaya çağırdı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 21 Mart (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Fu Cong, Barışın Dostları Grubu üyelerinin Ukrayna'daki son gelişmeleri barışa yönelik ivmeyi artırmada fırsat olarak görüp bu gelişmeleri memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Fu, perşembe günü Barışın Dostları Grubu toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında, son gelişmelere göre Ukrayna'daki çatışmanın odak noktasının, savaş alanından müzakere masasına kaydığını belirtti.

Grup üyeleri adına yaptığı açıklamada Fu, "Bu olası değişimi memnuniyetle karşılıyor ve çatışmanın sona erdirilmesine yönelik yeni bir ivme yaratılması için fırsat olarak görüyoruz. Bunun, barış yönünde kritik bir adım olması ve o yönde anlamlı ve sürdürülebilir ilerlemenin önünü açması mümkün" dedi.

Fu, tüm taraf ve paydaşları bu fırsatı değerlendirerek barış görüşmelerine yapıcı şekilde katılmaya çağırdı.

Temsilci, "Ortak hedef, adil ve kalıcı çözüm bulmak olmalı. Ayrıca bu, çatışma taraflarının endişelerini giderecek ve tarafların doğrudan müzakere ederek kabul ettiği bir barış anlaşmasını sağlayacak bir çözüm olmalı. BM'nin bu tür diplomatik çabaların desteklenmesinde ve her türlü barış anlaşmasının uygulanmasında rol oynayabileceğine inanıyoruz" diye vurguladı.

Fu, grup üyelerinin, "Küresel Güney'dekiler de dahil olmak üzere pek çok ülkede yansımalara neden olan bu çatışmalardan kaynaklanan risk ve krizlerden endişe duyduklarını" da sözlerine ekledi.

Temsilci, "Gıda ve enerji güvenliğinin yanı sıra insani yardım gibi konular da barış sürecinin ayrılmaz bir parçası olmalı ve bölgede barışın desteklenmesinde Küresel Güney'in sesine kulak verilmeli ve bu ses dikkate alınmalı" diye konuştu.

Çatışmaları ancak kapsayıcı diplomasi ve BM Antlaşması'na dayalı siyasi araçlar gibi müzakere edilmiş siyasi çözümün sona erdirilebileceğini vurgulayan Fu, grup üyelerinin "çatışmaya barışçıl çözüm bulunmasına ve herkes için daha iyi bir geleceğe katkıda bulunmaya hazır olduklarını" ifade etti.

Barışın Dostları Grubu geçen yıl BM Antlaşması'nı desteklemek, Ukrayna krizine siyasi çözüm bulunmasına yönelik uzlaşı sağlamak ve barış umutlarını ilerletmek amacıyla Çin, Brezilya ve diğer Küresel Güney ülkeleri tarafından kurulmuştu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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