BM Temsilcisi Tetteh'den Fas'a Takdir: Libya'daki Diyalogda Önemli Rol

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi ve Libya'daki BM Destek Misyonu (UNSMIL) Başkanı Hanna Serwaa Tetteh, Fas'ın Libya'daki taraflar arasında diyaloğu kolaylaştırmaya yönelik kararlılığına vurgu yaptı.

BM Temsilcisi Tetteh, Fas Dışişleri, Afrika İşbirliği ve Yurtdışındaki Faslılar Bakanı Nasır Burita ile Rabat'ta gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Fas'ın Libya'daki siyasi sürecin ilerletilmesine katkı sunan çabalarına ve Birleşmiş Milletler Libya Misyonu'na verdiği sürekli desteğe "derin takdir" duyduğunu belirten Tetteh, Fas'ın, Libyalı taraflar arasında uzlaşma ve anlaşma sağlanmasını amaçlayan süreçte "son derece önemli bir ortak" olduğunu ifade etti.

Tetteh, "Fas, Libya'daki taraflar arasında yürütülen diyaloğa anlamlı katkılar sundu ve sürecin kritik aşamalarında belirleyici bir rol oynadı." değerlendirmesinde bulundu.

"Libya son derece hassas bir dönemden geçiyor"

BM yetkilisi, Libya'nın halihazırda "son derece hassas" bir dönemden geçtiğini belirterek özellikle son aylarda Trablus'taki gerilimlerin ve çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalan belediye seçimlerinin bu süreci şekillendirdiğine işaret etti.

Birleşmiş Milletlerin Libyalı aktörlerle birlikte yeni bir siyasi yol haritası oluşturmak üzere çalıştığını kaydeden Tetteh, BM Libya Misyonu'nun, Fas ve uluslararası toplumun desteğiyle Libya'da kapsayıcı ve gerçekçi bir çözümün hayata geçirilmesi için çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.

Gana doğumlu diplomat Hanna Serwaa Tetteh, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından Mayıs 2024'te bu göreve atandı. Tetteh, kendisinden önce Libya Özel Temsilciliği görevini yürüten Abdoulaye Bathily'nin yerini aldı.

Tetteh, Libya Özel Temsilciliği'nin yanı sıra BM Libya Destek Misyonu'nun da başkanlığını yürütüyor.