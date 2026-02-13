Haberler

BM Suriye Özel Temsilci Yardımcısı Cordone, Suriye'deki geçiş sürecine dair gelişmeleri paylaştı

BM Suriye Özel Temsilci Yardımcısı Claudio Cordone, Kuzeydoğu Suriye'deki geçiş sürecine ve Kürt nüfusunun entegrasyonuna dair olumlu gelişmeleri paylaştı. Ayrıca, İsrail'in Suriye üzerindeki saldırılarına dikkat çekti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilci Yardımcısı Claudio Cordone, Suriye'deki geçiş sürecine ve ülkenin kuzeydoğusunda Kürt nüfusunun yoğun yaşadığı bölgelerin merkez hükümete entegrasyonuna ait gelişmeleri aktardı.

Cordone, 8 Aralık'ta göreve gelmesinin ardından ilk kez, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) " Orta Doğu'daki Durum" adıyla düzenlenen aylık toplantıda Suriye'deki gelişmeleri paylaştı.

Suriye'nin kuzeydoğusunda çatışmaların sona erdiğini hatırlatan Cordone, bölgedeki Kürtlerin dil, kültür ve vatandaşlık haklarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çerçevesinde, "olumlu bir şekilde ilerleme kaydedildiğini" belirtti.

Cordone, "İçişleri Bakanlığı güçlerinin bir kısmı Haseke ve Kamışlı şehir merkezlerine konuşlandırılmaya başlandı. Siyasi atamalar, yerel yönetim düzenlemeleri ve daha fazla askeri ve idari entegrasyon konusunda görüşmeler devam ediyor." dedi.

Olumlu gelişmelere örnek veren Cordone, Kamışlı Havaalanı'nın Suriye hükümetine iade edilmesine, petrol sahaları ve Aynularab bölgesinin merkezi hükümetin bakanları tarafından ziyaret edilmesine değindi.

Cordone, "Kuzeydoğu Suriye'nin barışçıl entegrasyonu, Suriyeli Kürtlerin haklarının korunması ve yerinden edilmiş kişilerin güvenli, onurlu ve gönüllü geri dönüşü ile ilgili olarak, bu anlaşmanın tam ve hızlı şekilde uygulanmasını dört gözle bekliyoruz." diye konuştu.

Kuzeydoğudaki gözaltı tesislerini çevreleyen durumu, özellikle de çok sayıda Suriyeli ve Suriyeli olmayan DEAŞ şüphelisi tutuklunun Irak'a transferini yakından takip ettiklerini vurgulayan Cordone, "Bu kişilerin orada adalete teslim edilmesi bekleniyor." ifadesini kullandı.

İsrail'in Suriye'de devam eden saldırılarına dikkati çekti

BM Suriye Özel Temsilci Yardımcısı Cordone, ülkenin güneyinde " İsrail'in saldırı ve arama operasyonlarının" devam ettiği bilgisini paylaştı.

Cordone, " İsrail'in havadan herbisit püskürterek ekinlere ve meralara zarar verdiği yönünde haberler var. Uluslararası hukuka tam saygı, egemenlik ve toprak bütünlüğüne yönelik çağrımızı yineliyoruz." şeklinde konuştu.

Tel Aviv yönetimini, 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrılması Anlaşması'nı ihlal ederek işgal ettiği topraklardan çekilmeye çağıran Cordone, İsrail ile Suriye arasında karşılıklı olarak kabul edilebilir güvenlik düzenlemelerinin sağlanmasını desteklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
