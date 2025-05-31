BM Temsilcisi: Silahlandırma Savaşları Uzatıyor

BM Temsilcisi: Silahlandırma Savaşları Uzatıyor
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Çin'in BM Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Shuang, Rusya-Ukrayna çatışmasında savaş alanına daha fazla silah gönderilmesinin durumu daha da kötüleştireceği uyarısında bulunarak, barış müzakerelerine odaklanılması gerektiğini vurguladı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 31 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Shuang, savaş alanının daha fazla silahla doldurulmasının, Rusya- Ukrayna çatışmasını uzatmaktan başka işe yaramayacağı uyarısında bulundu.

Geng cuma günü BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan müzakerelerin sürdüğü bir dönemde savaş alanında daha fazla ölüme ve yıkıma yol açabilecek silahların sayısının arttığına dikkat çekerek, bunun sadece cepheleşmeyi tırmandırıp çatışmaları uzatacağını söyledi.

Geng, "Bu durum, ateşkesin sağlanmasına ve savaşın sona ermesine katkı sunmadığı gibi, uluslararası toplumun ortak beklentilerine de aykırıdır. Tüm tarafları, gerekli koşulları oluşturup destek vererek barış görüşmeleri için elverişli bir ortam yaratmaya davet ediyoruz. Çatışmanın taraflarını da askeri cepheleşme ve saldırılarda ısrarcı olmak yerine, gerilimi düşürmek ve siyasi çözüme yönelmek üzere birlikte çalışmaya çağırıyoruz" dedi.

Geng, ABD'nin BM temsilcisinin Rusya-Ukrayna çatışması konusunda Çin'e yönelik sarf ettiği karalayıcı ifadeleri de reddetti.

Geng, "Az önce ABD Temsilcisi bir kez daha gerçeğe aykırı iddialarla Çin'e yönelik karalamalarda bulunmuştur. Bu hiçbir surette kabul edilemez" dedi.

Geng, ABD'nin Çin'i hedef alan saldırı nitelikli ifadelerinin, gerçeklere dayanmadığını ve herhangi bir çözüme yönelik olmadığını, aksine kendi siyasi gündemini yansıttığını ve tam bir siyasi manipülasyondan oluştuğunu ifade etti.

Çin'in çatışmanın taraflarına hiçbir zaman ölümcül silah sağlamadığını ve çift kullanımlı ürünlerini sıkı kontrol altında tuttuğunu kaydeden Geng, asılsız suçlama ve siyasi manipülasyona kesin şekilde karşı olduklarını vurguladı.

ABD'nin bu çatışmanın başlamasında ve sürmesinde büyük sorumluluğu olduğunu belirten Geng, çatışmanın bir an önce sona erdirilmesine yönelik çaba göstermenin ve bu konuya yönelik yapıcı rol oynamanın ABD'nin sorumluluğu olduğunu ifade etti. Geng, ABD'yi devam eden diplomatik çabalara odaklanma ve işe yaramaz suçlama oyununa son verme çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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