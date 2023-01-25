BM Temsilcisi, Libya'ya komşu ülkelerden 'diyalog desteği' istedi

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily, Libyalı taraflar arasında diyalog başlatmak için komşu ülkelerden destek talep etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily, Libyalı taraflar arasında diyalog başlatmak için komşu ülkelerden destek talep etti.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, BM Libya Özel Temsilcisi Bathily'yi makamında kabul etti.

Açıklamada sözlerine yer verilen Bathily, Cezayir'e, Libya'da güvenliğin tesis edilmesi için yardım talep etmek amacıyla Libya'nın komşu ülkelerine yaptığı ziyaretler çerçevesinde geldiğini belirtti.

Ülkede yaklaşık 10 yıldır süren krizi bitirmek için Libyalı taraflara yardım ederek diyalog yolunu bulmalarını sağlamanın önemini vurgulayan Bathily, komşu ülkelerden bu konuda Libyalı tarafları desteklemelerini istedi.

Bathily, Cezayir'in, BM'nin Libya'daki çabalarını başından itibaren desteklediğini kaydetti.

Libya'daki seçim çıkmazı

Birleşmiş Milletler öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmiş ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresi 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat 2022'de ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçmiş; 1 Mart'ta da Başağa hükümetine güvenoyu vermişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylemişti.

Libya Devlet Yüksek Konseyi çifte vatandaşlığı olanlar ile askerlerin, Devlet Başkanlığı seçimlerine adaylığının engellenmesini isterken, TM buna izin verilmesinde ısrar ediyor.