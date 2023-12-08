BM Temsilcisi İsrail'in Gazze'deki savaşını kınadı

BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, İsrail'in Gazze'de yalanlarla savaş yürüttüğünü ve BM üyelerinin uyanması gerektiğini söyledi. Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy ise İsrail'in savaş suçları işlediğini ve Gazze'deki tünellere deniz suyu pompalama planını eleştirdi. ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood ise İsrail'in sivillerin zararını en aza indirmesi gerektiğini belirtti.

BİRLEŞMİŞ Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, İsrail'in Gazze'de iki aydır yalanlarla savaş yürüttüğünü belirterek, BM üyelerine artık uyanmaları gerektiği çağrısında bulundu.

Mansur, BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen acil Gazze oturumunda konuştu.

İsrail'in yalanlarla Gazze'de savaşı yürüttüğünü ve Güvenlik Konseyi üyelerini kandırdığını söyleyen Mansur, "Yeter artık. Sizinle oyun oynuyor. Uyanıp gerçeği olduğu gibi görmelisiniz. İki ay süren insanlık dışılaştırma, yalanlar ve katliamlar İsrail'i anlamanıza yetmiyorsa, daha ne yetecek?" dedi.

Mansur, İsrail'in amacının Gazze'yi yaşanmaz bir yer haline getirerek Filistinlileri en sonunda dışarı sürmek olduğunun altını çizerek, "Bu savaş, Filistin halkını bir ulus olarak sona erdirmeye ve Filistin sorununu yok etmeye yönelik saldırının bir parçasıdır." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'de insanlık suçu işlediğini vurgulayan Mansur, "Hiç kimse bugün Filistin halkına karşı uygulanan dehşeti haklı çıkarmak için 2. Dünya Savaşı'nın dehşetini örnek almamalıdır." diye konuştu.

"Bu, savaş suçlarıyla dolu insanlık dışı bir stratejidir"

Konsey'de konuşan Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, İsrail'in Hamas ile varılan "insani ara"dan sonra, ABD'nin desteği ile Gazze'deki kara operasyonunun daha da şiddetli yeni bir aşamasına geçtiğini anlattı.

Polyanskiy, Gazze'deki yıkımın ayrım gözetmeden güç kullanan İsrail'in savaş suçlarını arttırdığına işaret ederek, son günlerde medyaya yansıyan İsrail'in Gazze'deki tünellere deniz suyu pompalama planını da sert bir dille eleştirdi.

"Eğer bu yönde bir adım atılırsa bu bariz bir savaş suçu oluşturacaktır." diye uyaran Polyanskiy, tünellere basılacak deniz suyunun ayrım gözetmeksizin yapılan bombardımanlardan oralara sığınan çok sayıda sivilin ölümüne yol açabileceğine, uzun yıllar etkisi görülecek şekilde Gazze'nin yeraltı tatlı su kaynaklarını kirleteceğine ve tarımsal toprağı yok edeceğine vurgu yaptı.

Polyanskiy, "Filistinlilerin şiddet yoluyla yerinden edilmesine yönelik sistematik bir strateji şekilleniyor. Bunun yamyamlık mantığı çok basit; Gazze'de yaşamı çekilmez hale getirmek, hatta halka evlerini terk etmek ya da öldürülmek arasında tek seçenek bırakmaktır. Bu, savaş suçlarıyla dolu insanlık dışı bir stratejidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Gazze topraklarında kalıcı bir yerinden edilme veya azalma olmamalıdır"

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood ise Gazze'de acı çeken sivillerin boyutunun yıkıcı ve yürek parçalayıcı olduğunu belirterek, "İsrail'in uluslararası insancıl hukuka saygı duyması ve operasyonlarını sivillerin zararını en aza indirecek şekilde yürütmesi gerektiğine açıkça inanıyoruz." dedi.

Wood, bir şehir savaşının ancak siviller korunarak kazanılabileceğini söyleyerek, ayrıca İsrail'in, çoğu daha önce şiddetten kaçan Gazze'nin güneyindeki sivillerin kitlesel olarak yerinden edilmesinden kaçınması gerektiğine işaret etti.

Gazze'de yerlerinden edilen sivillerin, koşullar izin verir vermez evlerine dönme fırsatına sahip olmaları gerektiğini vurgulayan Wood, "Gazze topraklarında kalıcı bir yerinden edilme veya azalma olmamalıdır. ABD, hiçbir koşulda Filistinlilerin Gazze veya Batı Şeria'dan zorla tehcir edilmesini desteklemez." şeklinde konuştu.