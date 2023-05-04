BM Temsilcisi Grundberg'ten, Yemen'deki taraflara 'halk için taviz verin' çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, dünyanın en büyük insani krizlerinden birini yaşayan Yemen'de "halkın yararı için" hükümet ve İran destekli Husilerin, bazı konularda taviz vererek, anlaşmalarını istedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, dünyanın en büyük insani krizlerinden birini yaşayan Yemen'de "halkın yararı için" hükümet ve İran destekli Husilerin, bazı konularda taviz vererek, anlaşmalarını istedi.

Özel Temsilci Grundberg'in ofisinden, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ile ve Husilerle yaptığı görüşmelere ilişkin açıklama yapıldı.

Siyasi tarafların Yemen'de ilerleme yolunda bir anlaşmaya varmalarını desteklemeye yönelik mevcut bölgesel ve uluslararası çabalara değinen Grundberg, ülkedeki mevcut ivmeyi korumanın ve tarafların kaydettiği ilerlemeyi geliştirmenin önemini vurguladı.

Grundberg, Yemen'de ilerlemenin ancak diyalog, siyasi iradenin varlığı ve hem hükümetin hem de Husilerin, "Yemen halkının yararına olacak şekilde" tavizler vermesi yoluyla başarılabileceğinin altını çizdi.

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, Yemen'e yaptığı ziyaret kapsamında 2 Mayıs'ta Yemen'in başkenti Sana'da Husilerle ardından, 3 Mayıs'ta geçici başkent Aden'de Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi ile görüşmüştü.

Yemen'deki iç savaş

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede hükümet ile Husiler arasında 2 Nisan 2022'de başlayan ateşkes, 2 Ekim 2022'de sona ermişti.

Suudi Arabistan ve Ummanlı heyetler, Yemen'de ateşkesin yenilenmesine yönelik uluslararası ve bölgesel çabalar kapsamında 8 Nisan'da İran destekli Husilerin kontrolündeki Sana'da temaslara başlamış, heyetler 13 Nisan'da Sana'dan ayrılmıştı.

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, Suudi Arabistan heyeti ile Husiler arasındaki görüşmelerin Ramazan Bayramı'nın ardından yeniden başlayacağını açıklamıştı.