BM Temsilcisi Grundberg'den 'Yemen'deki ateşkesi güçlendirme' mesaisi

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'deki tarafların karşılıklı "ihlal" suçlamalarının gölgesinde süren ateşkesi güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor.

Özel Temsilci Grundberg, bu kapsamda, son 24 saatte Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ve Yemen'in geçici başkenti Aden'de bir dizi görüşmeler gerçekleştirdi.

Riyad'a dün "sürpriz" bir ziyaret gerçekleştiren Grundberg, Yemen kriziyle ilgili önemli temaslarda bulundu.

Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf ve Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Muhammed Al Cabir ile ayrı ayrı görüşen Grundberg, her iki taraftan da "Yemen'de barış ve istikrarın sağlanması için sarf edilen çabalara destek" mesajı aldı.

Grundberg, daha sonra Aden'e geçerek burada Yemen Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Alimi ile bir araya geldi.

Yemen'de sahada yaşanan gelişmeler ve barışı sağlama çabalarının konuşulduğu görüşmede Alimi, Husilerin ateşkesi ihlalleri konusunda uyarıda bulundu.

Yemen'de BM girişimiyle 2 ay süreli ateşkes

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, 1 Nisan'da, Yemen hükümeti ile Husilerin, hava, kara ve deniz operasyonlarını durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Grundberg, 2 Nisan'da yaptığı açıklamada da "Yemenli taraflar arasında bugün yerel saatle 19.00'da iki ay süreyle ateşkes başladı. Bu geceden itibaren hava, kara ve deniz operasyonları durdurulacak." ifadelerini kullanmıştı.

Yemen ordusu, 6 Mayıs'ta bir açıklama yaparak, "İran destekli Husilerin, BM gözetiminde varılan ateşkesi ihlal etmeyi sürdürmesine rağmen ateşkese bağlı kalmayı sürdüreceğini" bildirmişti.

Husilerin müzakere heyeti üyesi Abdulmelik el-Acri ise 8 Mayıs'ta Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "BM ve Özel Temsilcisi'nin ateşkes testini geçemediğini" yazmıştı.