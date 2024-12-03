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Birleşmiş Milletler: Esed Rejimi Müzakereleri Yok Sayıyor

Birleşmiş Milletler: Esed Rejimi Müzakereleri Yok Sayıyor
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ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Suriye'de müzakereleri desteklediklerini belirtirken, Esed rejiminin BMGK kararlarını yok saydığını vurguladı. Ayrıca, Gazze ve Lübnan'daki diplomatik çabaların sürdüğünü ifade etti.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Suriye'de uzun süre boyunca müzakereleri desteklediklerini belirterek, " Suriye'de BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını yok sayan ve masaya oturmayan (Beşşar) Esed rejimidir." ifadesini kullandı.

"MASAYA OTURMAYAN ESED REJİMİDİR"

Greenfield, Suriye'deki mevcut gelişmelerin endişe verici olduğunu ve durumu yakından takip ettiklerini kaydetti.
Bölgedeki ortaklarıyla irtibatlarının sürdüğünü aktaran Greenfield, Suriye halkı için barış ve güvenliği sağlamak için bir yol bulunması gerektiğini dile getirdi. Greenfield, "Biz Suriye'de uzun süre boyunca müzakereleri destekledik. Suriye'de BMGK kararlarını yok sayan ve masaya oturmayan Esed rejimidir" diye konuştu.

FİLİSTİN VE LÜBNAN AÇIKLAMASI

Gazze'ye ilişkin ise Greenfield, ABD'nin diplomatik çabalarının sürdüğünü kaydetti. Greenfield, durumun çok ciddi olduğunun altını çizerek, ateşkes sağlanması, esirlerin serbest bırakılması, Filistin halkının ihtiyaçlarının karşılanması ve insani yardım sevkiyatının sağlanması için çabaların devam ettiğini belirtti.

Lübnan'a ilişkin çalışmaların da sürdüğünü ifade eden Greenfield, "Bir anlaşma sağlandı, bazı sıkıntılar oldu ama anlaşma hala geçerli." dedi. Greenfield, ateşkese hala saygı duyulduğunu belirterek durumu takip etmeye devam ettiklerini söyledi.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
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