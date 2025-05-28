BM Temsilcisi: Gazze'de İnsanlık Dışı Saldırılara Tepki

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki temsilcisi Ajith Sunghay, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında sığınaklarda kalan çocukların diri diri yakılmasına tepki göstererek, "Bu, Gazze'de tanık olduğumuz insanlık dışılığın sadece bir anlık görüntüsü." ifadelerini kullandı.

Sunghay, BM Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) üyesi gazetecilerle bir araya gelerek, İsrail'in saldırıları altında bulunan Filistin topraklarındaki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uluslararası gazetecilerin Gazze'ye girişinin hala engellendiğini belirten Sunghay, şunları kaydetti:

" Gazze'de çalışan gazetecilerin, orada yaşananları anlatma ve gösterme konusundaki cesaretlerini ve kararlılıklarını selamlıyoruz. Aileleri ve arkadaşları en travmatik deneyimlere maruz kalsalar bile, onlar çalışmalarına devam ettiler. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin de doğruladığı üzere, Gazze'de öldürülen 217 Filistinli gazetecinin aileleri, arkadaşları ve meslektaşlarıyla dayanışma içerisindeyiz."

Sunghay, dün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yer alan bir yardım dağıtım merkezine düzenlenen saldırıya işaret ederek, "Dağıtım sahasında en az 47 kişinin yaralanmasından kimin sorumlu olduğu konusunda şu anda sahip olduğumuz bilgi, bunun İsrail ordusu tarafından açılan ateş sonucu meydana geldiği yönünde. Ancak bilgi toplamaya ve doğrulamaya devam ediyoruz." dedi.

Gazze'deki durumun her gün daha kötüye gittiğini ifade eden Sunghay, geçen haftalarda İsrail ordusunun sivillere ve sivil alanlarına yönelik saldırıları nedeniyle yüzlerce kişinin öldüğünü ve binlerce kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

Sunghay, "(İsrail saldırıları) Tüm bunlar, uluslararası insancıl hukukun gerektirdiği ayrımcılık ve orantılılık ilkelerinin göz ardı edildiğini gösteriyor. Gazze'de bir başka korkutucu hafta sonu daha geçirdik. Sığınaklarda diri diri yakılan çocuklar oldu, çadırlarda anne babalarıyla kalan çocuklar öldürülüyor. Bu, Gazze'de tanık olduğumuz insanlık dışılığın sadece bir anlık görüntüsü." diye konuştu.

Açlık ve yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuklar ve onların beslenmesini sağlayamayan ebeveynlerine de tanık olduklarını söyleyen Sunghay, zayıflamış bebeklerin görüntülerinin yürek parçalayıcı olduğunun altını çizdi.

Sunghay, işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlilerin, İsrail güçleri tarafından yasa dışı öldürmelere, baskınlara ve tutuklamalara, sistemsel ayrımcılığa ve fanatik yerleşimci şiddetiyle zorla yerinden edilmeye maruz kaldığını söyledi.

Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'in, işgal altındaki Filistin topraklarındaki varlığının hukuka aykırı ve tüm İsrailli yerleşimcileri tahliye etme yükümlülüğü altında olduğu yönündeki bulgusunu hatırlatan Sunghay, "Buna rağmen İsrail, toprakların büyük bir bölümündeki hukuka aykırı ilhakını pekiştiriyor. Bu durdurulmalı." dedi.

Yardım merkezine gelen Filistinlileri dağıtmak ateş açıldı

İsrail yönetiminin desteklediği ve dün faaliyetlerine başladığı duyurulan Gazze Şeridi'nin güneyindeki "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın kontrolündeki dağıtım noktasında ABD'li görevlilerin, yardım almak için alana giren binlerce Filistinliyi dağıtmak için havaya ateş açtığı bildirilmişti.

Yerel basında yer alan haberde, binlerce Filistinlinin yardım almak için Gazze'nin güneyindeki Refah'ta kurulan dağıtım merkezine akın ettiği belirtilmişti.

Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun Refah'ta yer alan bir yardım dağıtım merkezine düzenlediği saldırıda 3 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 46 kişinin ise yaralandığını bildirmişti.