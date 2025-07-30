BM Temsilcisi: Filistin Devletinin Tanınması Kritik Bir Adım

Malezya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ahmad Faisal Muhamad, uluslararası toplumu, İsrail'in işgalinin durdurulması konusunda gerekli adımları atmaya çağırarak, Filistin halkının zorla yerinden edilmesine karşı çıkılması gerektiğini vurguladı.

Muhamad, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda düzenlenen, Filistin meselesine barışçıl bir çözüm bulunması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuştu.

Bölgedeki sorunun uluslararası hukuk ve BM şartı temelinde çözülmesi gerektiğinin altını çizen Muhamad, Filistin devletinin tanınmasının iki devletli çözümün korunması konusunda kritik bir adım olduğunu söyledi.

Bu kapsamda Filistin Devleti'ni tanıma kararı alan ülkeleri takdir eden Muhamad, diğer ülkelere ise bunu acilen yapma çağrısında bulundu.

Muhamad uluslararası toplumu, İsrail'in işgalinin durdurulması konusunda gerekli adımları atmaya çağırarak, Filistin halkının zorla yerinden edilmesine karşı çıkılması gerektiğini belirtti.

İsrail'e silah ve mühimmat tedarikini yasaklayan "sağlam" bir yaptırım çerçevesinin desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Muhamad, ayrıca İsrail'in uluslararası hukuk ihlalleri konusunda sorumlu tutulması gerektiğini kaydetti.

Filistinlilerin 70 yılı aşkın süredir haklarından sistematik şekilde mahrum bırakıldığına dikkati çeken Muhamad, "Bu tarihi adaletsizliğe son vermenin zamanı gelmiştir." dedi.

"Filistinlilere temel ihtiyaçları sağlayan UNRWA'yı desteklemeliyiz"

İsrail'in BM yetkililerini itibarsızlaştırma ve sindirme eylemlerine karşı durulması gerektiğine işaret eden Muhamad, "İsrail'in BM'nin zayıflatılması yönündeki girişimlerini kesin bir dille reddetmeliyiz" ifadesini kullandı.

Muhamad, İsrail'in, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansını (UNRWA) ortadan kaldırma girişimlerine karşı mücadele mesajı vererek, İsrail'e BM ile tam işbirliği yapması ve BM öncülüğündeki insani yardım misyonlarına engelsiz erişim izni vermesi için baskı yapılması gerektiğini ifade etti.

"Filistinlilere temel ihtiyaçları sağlayan UNRWA'yı desteklemeliyiz" diyen Muhamad, bu çerçevede BM'nin merkezi rolünün güçlendirilmesini istedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 60 bin 138 Filistinli hayatını kaybetti, 146 bin 269 kişi de yaralandı.