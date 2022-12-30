BM Temsilcisi: BM Afganistan'a İnsani Yardım Sağlamakta Kararlı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 30 Aralık (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler'in (BM) Afganistan'daki bir temsilcisi ve insani yardım koordinatörü Ramiz Alakbarov, Afganistan'daki Taliban yönetiminin kadınların insani yardım amaçlı sivil toplum kuruluşlarında çalışmasını yasaklama kararına rağmen BM ve...

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 30 Aralık (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler'in (BM) Afganistan'daki bir temsilcisi ve insani yardım koordinatörü Ramiz Alakbarov, Afganistan'daki Taliban yönetiminin kadınların insani yardım amaçlı sivil toplum kuruluşlarında çalışmasını yasaklama kararına rağmen BM ve insani yardım ortaklarının Afganistan halkına hayat kurtarıcı hizmetler sunmaya kararlı olduğunu söyledi.

Alakbarov, düzenlediği basın toplantısında, "(Afgan) halkının insani ihtiyaçları kesinlikle çok büyük ve burada kalmaya devam etmemiz ve bunları yerine getirmemiz önem taşıyor" dedi.

Alakbarov, Afganistan'daki kadınların ve kız çocuklarının haklarının "kesinlikle korunmasının ve muhafaza edilmesinin" eşit derecede önemli olduğunu vurguladı ve bunların insani yardım eylemlerinin "önemli" ve "inkar edilemez" bir unsuru olduğunu da sözlerine ekledi.

Alakbarov, "Kadınların katılımı olmadan kapsamlı bir insani eylem gerçekleştirmenin mümkün olduğuna inanmıyoruz" dedi.

Alakbarov, sorunu çözme çabalarının bir parçası olarak BM acil yardım koordinatörü Martin Griffiths'in önümüzdeki haftalarda Afganistan'a bir ziyaret gerçekleştireceğini söyledi.