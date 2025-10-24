Haberler

BM Temsilcisi Aslı Güven: Gazze'deki Ateşkes Öncelikli Olmalı

Türkiye'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Aslı Güven, uluslararası toplumun Gazze'deki ateşkesi koruma önceliğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Güven, ateşkesin eksiksiz uygulanması ve insani yardımların kesintisiz şekilde ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

BİRLEŞMİŞ Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Aslı Güven, uluslararası toplumun " Gazze'deki ateşkesi koruma" konusunu en önemli önceliği olarak görmesi gerektiğini belirtti.

Güven, BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) "Filistin sorunu da dahil olmak üzere Orta Doğu'daki durum" başlıklı oturumunda konuştu.

Türkiye'nin, Gazze'de ateşkes sağlanmasını memnuniyetle karşıladığını dile getiren Güven, ateşkes anlaşmasının "eksiksiz ve derhal uygulanması" çağrısında bulundu.

Güven, bu doğrultuda, "Uluslararası toplum olarak en önemli önceliğimiz, uzun süredir beklenen ve zorlukla elde edilen bu ateşkesi her ne pahasına olursa olsun korumak olmalıdır." dedi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da ateşkes ihlallerini ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddetini önlemenin zorunluluğundan bahseden Güven, İsrail'in, Lübnan, Suriye ve daha geniş bölgeye yönelik saldırılar ve istikrarsızlaştırıcı politikaların da durdurulması gereğinin altını çizdi.

Aslı Güven, Gazze'yle ilgili ikinci önceliğin, bölgeye insani yardımların kesintisiz şekilde ulaştırılmasını sağlamak ve BM ile ilgili kuruluşlarla yakın koordinasyon içinde yeniden inşa çalışmalarını gecikmeden başlatmak olması gerektiğini söyledi.

Daimi Temsilci Yardımcısı, bu bağlamda Türkiye'nin, yaklaşık 870 ton gıda taşıyan insani yardım gemisini 14 Ekim'de bölgeye gönderdiği ve halihazırda, Türk ekiplerin sahada enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarında görev aldığı bilgilerini paylaştı.

Güven, "Önümüzdeki dönemde Gazze'ye önemli miktarda insani yardım sağlamaya devam edeceğiz ve uluslararası toplumla yakın iş birliği içinde yeniden inşa çalışmalarına katkıda bulunmaya hazırız." diye ekledi.

Ayrıca, Uluslararası Adalet Divanının (UAD), İsrail'in işgal altındaki Filistin toprakları ile ilgili yükümlülüklerine ilişkin dün açıkladığı kararı Türkiye'nin memnuniyetle karşıladığını belirten Güven, "Bu görüş, İsrail'in uluslararası hukuka uymadığını teyit etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
