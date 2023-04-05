Bm: Taliban'ın Kadın Personelimize Yönelik Yasağı Kabul Edilemez

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 5 Nisan (Xinhua) -- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric, Afganistan'daki Taliban yönetiminin Birleşmiş Milletler'in kadın ulusal personelinin ülkede çalışmasını yasaklamasının ardından Birleşmiş Milletler'in konuya netlik kazandırmak istediğini söyledi.

Dujarric Salı günü yaptığı açıklamada, "Afganistan'daki BM misyonu UNAMA'daki meslektaşlarımız, fiilen yetkili konumundakiler tarafından Birleşmiş Milletler'in kadın ulusal personelinin çalışmasını yasaklayan bir emir aldı" dedi.

Dujarric, Birleşmiş Milletler'in hala bu gelişmenin Afganistan'daki operasyonlarını nasıl etkileyeceğini araştırdığını ve Çarşamba günü Kabil'de Taliban ile "biraz netlik aramaya çalıştığı" daha fazla sayıda görüşme yapmayı beklediğini belirtti.

Dujarric gazetecilere verdiği demeçte, genel sekreter için böyle bir yasağın kabul edilemez ve düşünülemez olduğunu, bunun, yardım kuruluşlarının en çok ihtiyaç duyanlara ulaşma kabiliyetini baltalayan rahatsız edici bir eğilimin sonuncusu olduğunu ifade etti.

Dujarric, "Söylemeye gerek yok, ama ne yazık ki söylemek zorundayız. Kadın çalışanlar, Birleşmiş Milletler'in hayat kurtarıcı yardım sunması için hayati derecede önemli" dedi.

Sözcü, bu tür emirlerin kadınların temel haklarını ve ayrımcılık yapmama ilkesini ihlal ettiğini söyledi.

Dujarric daha sonra Afganistan'daki BM personelinin cinsiyet dağılımıyla ilgili bilgi verdi. Sözcü, BM'nin Afganistan'da yaklaşık 3.900 personeli bulunduğunu ve bunların yaklaşık 3.300'ünün ülke vatandaşı olduğunu belirtti. Sözcüye göre Afgan çalışanların yaklaşık 400'ü kadın ve 200 de uluslararası kadın çalışan var.

Dujarric, Birleşmiş Milletler'in insani yardımlarla Afganistan'daki yaklaşık 40 milyonluk nüfustan, 23 milyon erkek, kadın ve çocuğa ulaşmaya çalıştığını söyledi.

Afganistan'daki toplum ve kültür göz önüne alındığında, BM'nin kadınlara yardım ulaştırmak için yine kadınlara ihtiyacı olduğunu kaydeden Dujarric, "Yani, yakın temas halinde kalıyoruz ve fiili yetkililerle ilişki kuruyoruz" diye konuştu.