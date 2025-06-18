BM, Tahran'daki Sivil Kayıplar Hakkında Ciddi Endişeler Taşıyor

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Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, İsrail'in Tahran'a yönelik tahliye uyarıları ve sonrasında yaşanan sivil kayıplar konusunda endişelerini dile getirdi. Al-Kheetan, tarafların uluslararası hukuka uyması gerektiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, İsrail'in Tahran'a yönelik "tahliye uyarılarının" ardından yaşanan süreci yakından takip ettiklerini belirterek bazı saldırıların, özellikle başkentte sivil kayıpların bildirildiği nüfuslu bölgelerde gerçekleştiğine dair ciddi endişeler olduğunu kaydetti.

Al-Kheetan, AA muhabirinin "İsrail ordusu, Gazze ve Lübnan'da yaptığı gibi Tahran'ın geniş bölümleri için de tahliye uyarıları yayımladı. Hatırlayacağınız üzere İsrail'in bu taleplerinin ardından çok fazla sivil kaybı yaşanmıştı. Tahran için bu tahliye talebini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu durum konusunda endişeli misiniz?" sorusunu yazılı yanıtladı.

"Bu uyarıların geniş alanları kapsaması sonucunda başkent Tahran'ın bazı bölgelerinden binlerce sakinin kaçtığı yönündeki raporların farkındayız ve durumu yakından takip ediyoruz. Bazı saldırıların, özellikle başkentte sivil kayıpların bildirildiği nüfuslu bölgelerde gerçekleştiğine dair ciddi endişeler var." ifadelerini kullanan Al-Kheetan, her iki tarafın da herhangi bir saldırıda ayrımcılık, orantılılık ve önlem ilkeleri dahil uluslararası insancıl hukuka tamamıyla uymasının zorunlu olduğuna vurgu yaptı.

Al-Kheetan, "Taraflar, uluslararası hukukun gerektirdiği şekilde sivil nüfusu, sivilleri ve sivil nesneleri korumak için sürekli özen göstermeli." değerlendirmesinde bulundu.

?İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere, ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere, çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
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