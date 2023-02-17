BM, Suriye'ye çizgi ötesi yardım sağlama konusunda sıkıntı çekiyor

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'de sınır ötesi yardımlara başlandığını ancak çizgi ötesi yardımları ulaştırma konusunda bazı sorunlar yaşandığını belirtti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'de sınır ötesi yardımlara başlandığını ancak çizgi ötesi yardımları ulaştırma konusunda bazı sorunlar yaşandığını belirtti.

BM Genel Sekreteri Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın brifinginde, Suriye'deki depremzedelere yapılan yardımlara ilişkin konuştu.

Haq, BM'nin sınır ötesi yardımlarına başladığını belirterek "Suriye'de çizgi ötesi yardımlar için konuyla bağlantılı tüm yetkililerle görüşüyoruz. Şu ana kadar bu alanlara girme konusunda sıkıntı yaşadık ancak girişimlerimiz devam ediyor. Tüm tarafların işbirliğine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

BM'den Türkiye ve Suriye'ye yardım çağrısı

BM, 14 Şubat'ta Suriye'deki depremzedeler için 397,6 milyon dolar insani yardım çağrısında bulunmuştu. Aynı zamanda BM, ülkeye 9-16 Şubat tarihlerinde 143 insani yardım tırının Babülhava ve Babüsselame sınır kapılarından giriş yaptığı bilgisini paylaşmıştı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 16 Şubat'ta ise "Bugün BM asrın en büyük depreminin vurduğu Türk halkı için 1 milyar dolarlık insani yardım çağrısını başlatıyor." duyurusunu yapmıştı.

BM 77. Genel Kurul Başkanı Csaba Körösi ise Kahramanmaraş merkezli depremlerden yaklaşık 9 milyon kişinin etkilendiğine dikkati çekerek tüm üye ülkelere Türkiye ve Suriye'yle dayanışma göstermeleri için çağrıda bulunmuştu.