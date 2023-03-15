Bm, Suriye ve Türkiye'ye Deprem Yardımı Sağlamaya Devam Ediyor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 15 Mart (Xinhua) -- BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Salı günü yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler'in Suriye ve Türkiye'ye deprem yardımı sağlamaya devam ettiğini belirtti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 15 Mart (Xinhua) -- BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Salı günü yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler'in Suriye ve Türkiye'ye deprem yardımı sağlamaya devam ettiğini belirtti.

OCHA, Salı günü itibarıyla yedi BM kuruluşu tarafından sağlanan yardımları taşıyan 787 kamyonun 6 Şubat depremlerinden bu yana Suriye'nin kuzeybatısına geçtiğini bildirdi.

OCHA, hükümetin kontrolü altındaki bölgelerde, özellikle de en çok etkilenen Halep, Hama ve Lazkiye vilayetlerinde insani yardım kuruluşlarının Şubat ayında 310.000'den fazla kişiye ve Mart ayında ise şu ana kadar 140.000'den fazla kişiye yardım sağladığını belirtti.

Suriye Milli Eğitim Bakanlığı'na göre Halep, Lazkiye, Tartus, Hama, Humus ve İdlib'de 2.500'den fazla okul hasar gördü. Bu okullardan 1.800'den fazlası yeniden açılırken, 129 okul halen geçici barınak olarak kullanılıyor.

Türkiye'de, Birleşmiş Milletler ve insani yardım ortakları, Türk hükümetinin depremlere yönelik müdahalesini desteklemek için acil durum ekipleri ve yardım operasyonlarını seferber etmeye devam ediyor. OCHA, ortaklarıyla beraber bugüne kadar 46.000'den fazla çadır ve 5,7 milyondan fazla gıda paketinin yanı sıra sıcak yemek ve şilte, yatak takımı, branda ve hijyen kitleri gibi yüzbinlerce yardım malzemesi temin ettiğini bildirdi.

OCHA, Dünya Sağlık Örgütü'nün sahada 14 acil sağlık ekibini koordine ettiğini de belirtti.

Uluslararası Göç Örgütü'ne göre Türkiye'de yaklaşık 2,7 milyon kişi depremler nedeniyle yerlerinden oldu. Ülkede milyonlarca insan evlerini ve geçim kaynaklarını kaybetti. OCHA, bu insanların temel ihtiyaçlarını karşılamak için hayat kurtaran yardımlara ihtiyaç olduğunu ifade etti.

OCHA'ya göre yüksek öncelikli ihtiyaçlar arasında barınak, gıda, su, sanitasyon, hijyen, sağlık, beslenme ve psikososyal destek bulunuyor.

İnsani müdahale için acilen fona ihtiyaç var. Salı günü itibarıyla, Türkiye için yapılan 1 milyar dolarlık acil yardım çağrısının yüzde 14'ünden daha azı toplanabildi.