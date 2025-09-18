BM Suriye Özel Temsilcisi: İsrail'in Saldırıları Kabul Edilemez

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, İsrail'in son zamanlarda Suriye'ye yönelik saldırılarının "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Pedersen, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) " Orta Doğu'daki Durum" başlığı altında düzenlenen oturumda, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Suriye'ye yönelik dış müdahale tehdidinin giderek arttığını belirten Pedersen, "Bu ay, İsrail'in daha fazla müdahalesine tanık olduk. Suriye devlet medyası, İsrail'in birkaç Suriyeli askeri öldürdüğü ve İsrail komandolarının Şam'ın güneyine çıkarma yaptığı olayları ve eylül ayı başlarındaki saldırıları bildirdi. Bu tür bir dış müdahale kabul edilemez ve durdurulmalıdır." ifadelerine yer verdi.

Pedersen, Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne "tam saygı gösterilmesi" ve sorunların diplomatik diyalog temelinde ele alınması konusunda "ısrarcı olunması" gereğini vurguladı.

Suriye yetkilileri tarafından 18 Temmuz'da ilan edilen Süveyda bölgesindeki ateşkesin "büyük ölçüde korunduğunu" söyleyen Pedersen, ülkenin kuzeydoğusunda da 10 Mart'ta, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ile yapılan anlaşmanın uygulanması için çalışmaların devam ettiği bilgilerini paylaştı.

Pedersen, "Suriye geçici hükümeti ve Suriye halkı, neredeyse her yerde karşılaşılan karmaşa, zorluk ve gerçeklerle yüzleşerek bir geçiş süreci başlatmaya çalışıyor. ve en azından bu standartla bakıldığında, kısa sürede kayda değer değişimlere işaret edebiliriz." dedi.

Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, uluslararası toplumun Suriye'yi desteklemesi ve dış müdahalelere kararlı bir şekilde karşı durması gerektiğini kaydetti.